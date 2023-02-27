Posted Сегодня, 01:53
Published Сегодня, 01:53
Modified Сегодня, 01:56
Updated Сегодня, 01:56
По данным «Яндекс. Погоды», в Новосибирске всю неделю будет идти снег. Средняя температура воздуха составит -1 °C.
В понедельник, 27 февраля ожидается -5 °C днем и -10 °C вечером.
Во вторник, 28 февраля будет -3 °C днем и -6 °C вечером.
В среду, 1 марта столбик термометра покажет 0 °C днем и -3 °C вечером.
В четверг, 2 марта синоптики прогнозируют потепление до +2 °C днем и +1 вечером.
В пятницу, 3 марта снега выпадет больше, а температура воздуха составит -1 °C и +1 вечером.
В субботу, 4 марта ожидается похолодание до -6 °C днем и -8 °C вечером.
В воскресенье, 5 марта будет -2 °C днем и -6 °C вечером.
Сайт Gismeteo дает похожий прогноз погоды на неделю в Новосибирске. Так, в четверг и пятницу потеплеет до +3 °C. Затем столбики термометра покажут -4…-9 °C в дневное время и -8…-15 °C в ночное.
Сайт World-weather тоже обещает потепление в четверг и пятницу до +3 °C. А вот в субботу станет холоднее: до -10 °C утром и -8 °C днем.
Напомним, что в понедельник, 27 февраля Новосибирск сковали 8-балльные пробки. Утром выпал снег, а на дорогах гололед.