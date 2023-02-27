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Posted Сегодня, 01:53

Published Сегодня, 01:53

Modified Сегодня, 01:56

Updated Сегодня, 01:56

Потепление до +3 °C и снегопады. Смотрим погоду на неделю с 27 февраля по 5 марта

27 февраля 2023, 01:53
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Неделя будет снежной

Потепление до +3 °C ждет новосибирцев на неделе

Погода в Новосибирске на неделю с 27 февраля по 5 марта 2023. Синоптики обещают тепло.

По данным «Яндекс. Погоды», в Новосибирске всю неделю будет идти снег. Средняя температура воздуха составит -1 °C.

В понедельник, 27 февраля ожидается -5 °C днем и -10 °C вечером.

Во вторник, 28 февраля будет -3 °C днем и -6 °C вечером.

В среду, 1 марта столбик термометра покажет 0 °C днем и -3 °C вечером.

В четверг, 2 марта синоптики прогнозируют потепление до +2 °C днем и +1 вечером.

В пятницу, 3 марта снега выпадет больше, а температура воздуха составит -1 °C и +1 вечером.

В субботу, 4 марта ожидается похолодание до -6 °C днем и -8 °C вечером.

В воскресенье, 5 марта будет -2 °C днем и -6 °C вечером.

Сайт Gismeteo дает похожий прогноз погоды на неделю в Новосибирске. Так, в четверг и пятницу потеплеет до +3 °C. Затем столбики термометра покажут -4…-9 °C в дневное время и -8…-15 °C в ночное.

Сайт World-weather тоже обещает потепление в четверг и пятницу до +3 °C. А вот в субботу станет холоднее: до -10 °C утром и -8 °C днем.

ДТП на Октябрьском мосту: Новосибирск сковали дикие 8-балльные пробки
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Напомним, что в понедельник, 27 февраля Новосибирск сковали 8-балльные пробки. Утром выпал снег, а на дорогах гололед. 

#Эмилия Губарева#Погода#Погода на неделю#Снег#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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