Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
В Новосибирске с 1 марта начнется выдача путевок в детские сады. Как сообщили в муниципалитете, комплектование дошкольных групп будет проходить с использованием сервиса "Электронный детский сад". Однако личные приемы родителей пока не отменяют.
По словам руководителя городского департамента образования Рамиля Ахметгареева, мест в детсадах хватит для всех детей, однако не всем будет предложен детский сад по месту проживания. Наиболее напряженная обстановка с местами для дошкольников сохраняется в микрорайонах "Ясный берег", "Южно-Чемской" и "Плющихинский".
В пресс-центре мэрии Новосибирска подчеркивают, что в текущем году будет сдан в эксплуатацию крупный детсад в микрорайоне "Родники", рассчитанный на 320 мест. Кроме того, завершает строительство детсада застройщик микрорайона "Галактика". После окончания всех работ он будет передан в муниципальную собственность и новые места появятся еще для 150 детей.