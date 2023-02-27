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Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

В Новосибирске 1 марта начнется выдача путевок в детсады: кому хватит мест

27 февраля 2023, 09:22
Фото: 1MI
Ребенку могут выдать направление не только по месту проживания

Путевка в детсад в Новосибирске: где самые проблемные места

Кампания по распределению путевок в детские сады начнется в Новосибирске в первый день весны. Чиновники говорят, что мест в группах достаточно, но выдать направление могут в детсад отнюдь не по месту проживания ребенка

В Новосибирске с 1 марта начнется выдача путевок в детские сады. Как сообщили в муниципалитете, комплектование дошкольных групп будет проходить с использованием сервиса "Электронный детский сад". Однако личные приемы родителей пока не отменяют.

По словам руководителя городского департамента образования Рамиля Ахметгареева, мест в детсадах хватит для всех детей, однако не всем будет предложен детский сад по месту проживания.  Наиболее напряженная обстановка с местами для дошкольников сохраняется в микрорайонах "Ясный берег", "Южно-Чемской" и "Плющихинский".

В пресс-центре мэрии Новосибирска подчеркивают, что в текущем году будет сдан в эксплуатацию  крупный детсад в микрорайоне "Родники", рассчитанный на 320 мест. Кроме того, завершает строительство детсада застройщик микрорайона "Галактика". После окончания всех работ он будет передан в муниципальную собственность и новые места появятся еще для 150 детей.

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#Дети#Детсад#Места#Общество#Новосибирск
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