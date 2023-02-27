В пресс-центре мэрии Новосибирска подчеркивают, что в текущем году будет сдан в эксплуатацию крупный детсад в микрорайоне "Родники", рассчитанный на 320 мест. Кроме того, завершает строительство детсада застройщик микрорайона "Галактика". После окончания всех работ он будет передан в муниципальную собственность и новые места появятся еще для 150 детей.