Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
По данным муниципалитета Новосибирска, парковать автомобили будет запрещено в районе здания по Красному проспекту, 25. Ограничения эти – временные. Они начнут действовать с 6 утра.
Связан запрет парковки с проведением торжественного мероприятия в честь Всемирного дня гражданской обороны.
На площади Ленина с 7 до 10 утра состоится построение пожарно-спасательных подразделений. После того, как мероприятие завершится, то парковку снова откроют.
Напомним, что ранее в Новосибирске открыли улицу Ленина, которая была пешеходной с прошлой осени. На День города ее вновь закроют - на время.