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Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

В Новосибирске ограничат парковку напротив площади Ленина 1 марта

27 февраля 2023, 06:53
Фото: 1MI
Это временная мера
В среду, 1 марта в Новосибирске запретят парковать машины возле площади Ленина, сообщают в мэрии.

По данным муниципалитета Новосибирска, парковать автомобили будет запрещено в районе здания по Красному проспекту, 25. Ограничения эти – временные. Они начнут действовать с 6 утра.

Связан запрет парковки с проведением торжественного мероприятия в честь Всемирного дня гражданской обороны.

На площади Ленина с 7 до 10 утра состоится построение пожарно-спасательных подразделений. После того, как мероприятие завершится, то парковку снова откроют.

Украсят цветами: в Новосибирске улицу Ленина сделают пешеходной на День города
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Напомним, что ранее в Новосибирске открыли улицу Ленина, которая была пешеходной с прошлой осени. На День города ее вновь закроют - на время. 

#Эмилия Губарева#Ленина#Улица Ленина#Парковка#Транспорт#Город#Новосибирск
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