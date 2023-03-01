atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:38

Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 05:40

Updated Сегодня, 05:40

В зоне СВО погиб 24-летний боец ЧВК «Вагнер» Алексей Акатов из Бердска

1 марта 2023, 05:38
Фото: мэрия Бердска
24-летний ранее судимый новосибирец погиб на СВО в составе ЧВК «Вагнер»
Молодой уроженец Бердска Алексей Акатов погиб в ходе спецоперации. С ним простятся новосибирцы сегодня, 1 марта 2023 года.

Алексей проходил с ноября военную службу на Донбассе. Он добровольно, находясь в колонии, вступил в ряды ЧВК «Вагнер».

Погиб мужчина 11 февраля при выполнении боевой задачи. Ему было 24 года.

Дома в Новосибирской области его с зоны СВО ждала мама. Отца с ними нет уже несколько лет — он умер.

Военного с почестями похоронят в среду, 1 марта, в Бердске. Также сегодня прощаются с погибшим солдатом «Вагнера» Романом Дороховым в Купино.

Боец ЧВК «Вагнер» из Новосибирской области Роман Дорохов погиб на СВО
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Погиб#Участник СВО#ЧВК "Вагнер"#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Самые дорогие кошки в Новосибирске: сколько стоят ясновидящие питомцы в 2023 году
Сегодня, 02:19
Новосибирцы просят создать Аллею Памяти на месте взорвавшегося дома
Сегодня, 02:16
"G-Drive Арена" против стадиона "Сибирь": где сыграет матчи плей-офф ХК "Сибирь"
Сегодня, 02:49
Опубликованы фото погибших на СВО военных из Новосибирской области в феврале 2023
28 февраля 06:00
Участник СВО из Новосибирской области попал в плен на Украине
28 февраля 07:08
Безумно дорогая еда для кошек: чем балуют своих любимцев новосибирцы
Сегодня, 02:21