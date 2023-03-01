В зоне СВО погиб 24-летний боец ЧВК «Вагнер» Алексей Акатов из Бердска

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
Алексей проходил с ноября военную службу на Донбассе. Он добровольно, находясь в колонии, вступил в ряды ЧВК «Вагнер».
Погиб мужчина 11 февраля при выполнении боевой задачи. Ему было 24 года.
Дома в Новосибирской области его с зоны СВО ждала мама. Отца с ними нет уже несколько лет — он умер.
Военного с почестями похоронят в среду, 1 марта, в Бердске. Также сегодня прощаются с погибшим солдатом «Вагнера» Романом Дороховым в Купино.