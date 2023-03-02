Дожди, метели и холод ожидаются в Новосибирске в марте 2023

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
Modified Сегодня, 03:33
Updated Сегодня, 03:33
«Яндекс.Погода» прогнозирует в марте пасмурную погоду и минусовые температуры в течение всего месяца. Дневная температура будет в пределах +4 до -9 ℃. Уже в третьей декаде немного потеплеет и начнется дождь.
«Гисметео» обещает снег до конца месяца. Например, 14 марта Новосибирск «завалит снегом». Сайт прогнозирует плюсовые температуры в начале месяца и похолодание в конце. Столбики термометра покажут от +4 до -8 ℃.
World weather свидетельствует о сильном дожде 16 марта. В течение всего месяца будут температурные качели. К 12 марта потеплеет до +2 ℃, а затем похолодает до -4 ℃.
Напомним, что в Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение 2 и 3 марта в связи с сильным ветром и метелями.