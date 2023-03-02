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Posted Сегодня, 03:31

Published Сегодня, 03:31

Modified Сегодня, 03:33

Updated Сегодня, 03:33

Дожди, метели и холод ожидаются в Новосибирске в марте 2023

2 марта 2023, 03:31
Фото: Павел Мирошников
Март будет пасмурным

Холодная и пасмурная погода ожидается в Новосибирске в марте 2023

Снегопады будут идти в марте 2023 года в Новосибирске. Синоптики обещают холодную и пасмурную погоду, о чем свидетельствуют данные погодных сервисов.

«Яндекс.Погода» прогнозирует в марте пасмурную погоду и минусовые температуры в течение всего месяца. Дневная температура будет в пределах +4 до -9 ℃. Уже в третьей декаде немного потеплеет и начнется дождь.

«Гисметео» обещает снег до конца месяца. Например, 14 марта Новосибирск «завалит снегом». Сайт прогнозирует плюсовые температуры в начале месяца и похолодание в конце. Столбики термометра покажут от +4 до -8 ℃.

World weather свидетельствует о сильном дожде 16 марта. В течение всего месяца будут температурные качели. К 12 марта потеплеет до +2 ℃, а затем похолодает до -4 ℃.

Штормовое предупреждение объявлено в Новосибирской области 2 и 3 марта
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Напомним, что в Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение 2 и 3 марта в связи с сильным ветром и метелями. 

#Эмилия Губарева#Погода#Общество#Город#Экология#Новосибирск#Новосибирская область
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