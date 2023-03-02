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Published Сегодня, 01:43
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В Западно-Сибирском УГМС предупредили о плохой погоде 2 и 3 марта, так как ожидается штормовой ветер, метель, мокрый снег с дождем.
«По данным ГМЦ 02.03 в НСО ожидается снег с дождем, метели. Похолодание, местами порывы ветра до 25 м/с. Сильная гололедица», - предупреждали ранее в МЧС. Аналогичная погода сохранится и 3 числа.
Из-за непогоды, в регионе растет риск случаев ЧС. Например, могут произойти обрывы проводов, падения деревьев, а также срыв крыш со зданий.
Сервис «Яндекс. Погода» сообщает, что 2 марта в регионе потеплеет до +3 градусов днем и +1 ночью. Тепло сохранится до субботы – тогда немного похолодает до -6 градусов. Синоптики Gismeteo дают похожий прогноз погоды, предупреждая об осадках в виде снега.