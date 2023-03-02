atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:43

Published Сегодня, 01:43

Modified Сегодня, 01:45

Updated Сегодня, 01:45

Штормовое предупреждение объявлено в Новосибирской области 2 и 3 марта

2 марта 2023, 01:43
Фото: atas.info
В регионе потеплело
На территории Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение на четверг и пятницу, предупреждает МЧС.

В Западно-Сибирском УГМС предупредили о плохой погоде 2 и 3 марта, так как ожидается штормовой ветер, метель, мокрый снег с дождем.

«По данным ГМЦ 02.03 в НСО ожидается снег с дождем, метели. Похолодание, местами порывы ветра до 25 м/с. Сильная гололедица», - предупреждали ранее в МЧС. Аналогичная погода сохранится и 3 числа.

Из-за непогоды, в регионе растет риск случаев ЧС. Например, могут произойти обрывы проводов, падения деревьев, а также срыв крыш со зданий.

Сервис «Яндекс. Погода» сообщает, что 2 марта в регионе потеплеет до +3 градусов днем и +1 ночью. Тепло сохранится до субботы – тогда немного похолодает до -6 градусов. Синоптики Gismeteo дают похожий прогноз погоды, предупреждая об осадках в виде снега.

Воздушная тревога – МЧС предупреждает новосибирцев о фейке
Узнать подробнее
Потепление до +2 °C ожидается в Новосибирской области – о чем предупреждает МЧС
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#МЧС#Штормовое предупреждение#Штормовой ветер#Снег#Общество#Город#Экология#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Троих военных из Новосибирской области освободили из плена на Украине
Сегодня, 02:23
"G-Drive Арена" против стадиона "Сибирь": где сыграет матчи плей-офф ХК "Сибирь"
Вчера, 02:49
Самые дорогие кошки в Новосибирске: сколько стоят ясновидящие питомцы в 2023 году
Вчера, 02:19
Директор Киркорова ответил на требования активистов отменить концерт в Новосибирске
Сегодня, 01:30
Многодетная мать из Новосибирска отправится в зону СВО работать врачом
Вчера, 06:14