Сервис «Яндекс. Погода» сообщает, что 2 марта в регионе потеплеет до +3 градусов днем и +1 ночью. Тепло сохранится до субботы – тогда немного похолодает до -6 градусов. Синоптики Gismeteo дают похожий прогноз погоды, предупреждая об осадках в виде снега.