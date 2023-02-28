Воздушная тревога – МЧС предупреждает новосибирцев о фейке

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, произошел взлом серверов радиостанций и телеканалов. В результате атаки, в некоторых регионах страны в эфире прозвучали сигналы о воздушной тревоге.
Так, ложные сообщения запустили в Подмосковье, Ленобласти, Свердловской и Белгородской области, Новокузнецке, Краснодаре, Казани и Тольятти.
Однако данная информация является фейком и не соответствует действительности. Но стоит отметить, что на территории Новосибирской области новых сообщений об объявлении воздушной тревоги не поступало, а на прошлой неделе по новосибирскому радио сибиряки могли слышать фейковое сообщение.