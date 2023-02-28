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Posted Сегодня, 09:20

Published Сегодня, 09:20

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

Воздушная тревога – МЧС предупреждает новосибирцев о фейке

28 февраля 2023, 09:20
Фото: 1MI
По радио россияне могли услышать новость о воздушной тревоге

МЧС предупредило жителей Новосибирска о воздушной тревоге

Информация о воздушной тревоге может быть фейком. Об этом предупреждает управление МЧС по Новосибирской области. Такие инциденты уже произошли в ряде других регионов РФ.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, произошел взлом серверов радиостанций и телеканалов. В результате атаки, в некоторых регионах страны в эфире прозвучали сигналы о воздушной тревоге.

Так, ложные сообщения запустили в Подмосковье, Ленобласти, Свердловской и Белгородской области, Новокузнецке, Краснодаре, Казани и Тольятти.

Однако данная информация является фейком и не соответствует действительности. Но стоит отметить, что на территории Новосибирской области новых сообщений об объявлении воздушной тревоги не поступало, а на прошлой неделе по новосибирскому радио сибиряки могли слышать фейковое сообщение. 

Воздушная тревога прозвучала на радио Новосибирска
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#МЧС#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Эмилия Губарева#Предупреждение
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