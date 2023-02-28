Воздушная тревога – МЧС предупреждает новосибирцев о фейке

Однако данная информация является фейком и не соответствует действительности. Но стоит отметить, что на территории Новосибирской области новых сообщений об объявлении воздушной тревоги не поступало, а на прошлой неделе по новосибирскому радио сибиряки могли слышать фейковое сообщение.