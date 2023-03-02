В Новосибирске «самодельный» мемориал в военном городке решили сохранить

Posted Сегодня, 02:57
Published Сегодня, 02:57
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Updated Сегодня, 03:39
Стена героев на улице Василия Старощука нуждалась в реконструкции. Активисты начали просить об этом городские власти, но, как оказалось, у мэрии не было прав на такие работы.
«Мы ничего не могли сделать, чтобы отреставрировать его, так как земля федеральная. Сейчас сделали первый шаг, чтобы принять мемориал на баланс мэрии», - сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
Новосибирцам предложили решить судьбу памятника - сохранять или сносить. Но окончательное решение принял худсовет города.
«Считаю, что никаких других вариантов у худсовета не было. Мне дико, что памятник, поставленный много лет назад, нуждался в такой процедуре. Сама формулировка «был обнаружен» очень странная. Мемориал называли «самодельным», хотя он был построен военными хозспособом. Просто обнаружить в архивах проектную документацию, приказы или сметы не удалось», - прокомментировала ситуацию общественница Елена Гавровская.
Стоит отметить, на улице Василия Старощука размещены еще десятки заброшенных военных памятников. За них продолжают бороться активисты.