В субботу, 4 марта будет -5…-7 ℃, а также небольшой снег. В воскресенье, 5 марта похолодает до -9…-11 ℃ ночью и -5…-7 ℃ днем. По некоторым данным, столбики термометра опустятся до -16 ℃ в некоторых районах области. Об этом свидетельствуют данные ФГБУ «Западно-Сибирского УГМС».