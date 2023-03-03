Posted Сегодня, 03:01
Published Сегодня, 03:01
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В субботу, 4 марта будет -5…-7 ℃, а также небольшой снег. В воскресенье, 5 марта похолодает до -9…-11 ℃ ночью и -5…-7 ℃ днем. По некоторым данным, столбики термометра опустятся до -16 ℃ в некоторых районах области. Об этом свидетельствуют данные ФГБУ «Западно-Сибирского УГМС».
Однако 7 марта потеплеет до +7 ℃ из-за теплых масс со стороны Каспийского моря.
Сервис «Яндекс. Погода» сильных морозов не обещает. Так, 4 и 5 марта будет -3…-8 ℃. А 6, 7 и 8 Марта синоптики прогнозируют -3…+1 ℃ днем и -7…-2 ℃ ночью.
Напомним, ранее стал известен прогноз на весь март 2023. Ожидается холодная и пасмурная погода.