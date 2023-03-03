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Published Сегодня, 03:01

Modified Сегодня, 03:03

Updated Сегодня, 03:03

Морозы до -16 ℃ и потепление до +7: прогноз погоды к 8 Марта в Новосибирской области

3 марта 2023, 03:01
Фото: Павел Мирошников
Неделя будет прохладной

Перед 8 Марта в Новосибирской области похолодает до -16 ℃

Похолодание приближается к Новосибирской области: к 8 Марта нагрянут морозы до -16 ℃, сообщают синоптики.

В субботу, 4 марта будет -5…-7 ℃, а также небольшой снег. В воскресенье, 5 марта похолодает до -9…-11 ℃ ночью и -5…-7 ℃ днем. По некоторым данным, столбики термометра опустятся до -16 ℃ в некоторых районах области. Об этом свидетельствуют данные ФГБУ «Западно-Сибирского УГМС».

Однако 7 марта потеплеет до +7 ℃ из-за теплых масс со стороны Каспийского моря.

Сервис «Яндекс. Погода» сильных морозов не обещает. Так, 4 и 5 марта будет -3…-8 ℃. А 6, 7 и 8 Марта синоптики прогнозируют -3…+1 ℃ днем и -7…-2 ℃ ночью.

Напомним, ранее стал известен прогноз на весь март 2023. Ожидается холодная и пасмурная погода.

Дожди, метели и холод ожидаются в Новосибирске в марте 2023
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#Эмилия Губарева#Погода#Погода на неделю#Праздник#Город#Экология#Новосибирская область#Новосибирск
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