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Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

В Новосибирске жильцы взорвавшегося дома хотят купить квартиры по соседству

3 марта 2023, 09:29
Фото: atas.info
Жильцы Линейной, 39 в Новосибирске ищут квартиры по соседству
Жильцы взорвавшейся пятиэтажки на ул. Линейной, 39 в Новосибирске ищут квартиры в соседних домах. А ведь здания рядом также газифицированы.

Напомним, «хрущевка» на Линейной, 39 частично разрушилась после взрыва газа. Всех жильцов власти уже расселяют в жилье из маневренного фонда и санатории. По желанию новосибирцы могут получить деньги и сами найти себе квартиру.

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Оказалось, что многие не хотят расставаться с соседями и ищут квартиры поблизости от своего разрушенного дома. Об этом рассказали сайту Сиб.фм риэлторы.

По их словам, к ним часто поступают заявки от жителей взорвавшегося дома с просьбой продать квартиру. Взамен они хотят найти новую в соседних домах, где тоже проведен газ.

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#Взрыв#Взрыв дома на ул. Линейной#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Дом#Квартира#Недвижимость
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