В Новосибирске жильцы взорвавшегося дома хотят купить квартиры по соседству

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Напомним, «хрущевка» на Линейной, 39 частично разрушилась после взрыва газа. Всех жильцов власти уже расселяют в жилье из маневренного фонда и санатории. По желанию новосибирцы могут получить деньги и сами найти себе квартиру.
Оказалось, что многие не хотят расставаться с соседями и ищут квартиры поблизости от своего разрушенного дома. Об этом рассказали сайту Сиб.фм риэлторы.
По их словам, к ним часто поступают заявки от жителей взорвавшегося дома с просьбой продать квартиру. Взамен они хотят найти новую в соседних домах, где тоже проведен газ.