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Posted Сегодня, 02:16

Published Сегодня, 02:16

Modified Сегодня, 02:20

Updated Сегодня, 02:20

В Новосибирске начали поиски девочки-подростка в Первомайском районе

4 марта 2023, 02:16
Фото: Лиза Алерт/ВК
Девушка-подросток пропала в Новосибирске
Семнадцатилетняя Анастасия Букреева пропала в Первомайском районе Новосибирска. Ориентировку на подростка составил поисковый отряд «Лиза Алерт».

Девушка пропала без вести 10 февраля. На связь до сих пор не выходила с родными. Она проживает в Первомайском районе.

17-летняя Анастасия носит черную одежду. Этого цвета на ней длинный пуховик, джинсы, ботинки, шапка.

Приметы: рост – 170 см, нормального телосложения, русые волосы, серо-голубые глаза.

Напомним, сейчас в Новосибирской области ищут 34-летнюю женщину в розовом горнолыжном костюме. Недавно сибиряки сообщили, что видели ее в Бердске.

Под Новосибирском видели живой загадочно пропавшую 34-летнюю женщину
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#Алина Шефер#Поиск#Лиза Алерт#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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