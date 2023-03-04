В Новосибирске начали поиски девочки-подростка в Первомайском районе

Posted Сегодня, 02:16
Published Сегодня, 02:16
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Updated Сегодня, 02:20
Девушка пропала без вести 10 февраля. На связь до сих пор не выходила с родными. Она проживает в Первомайском районе.
17-летняя Анастасия носит черную одежду. Этого цвета на ней длинный пуховик, джинсы, ботинки, шапка.
Приметы: рост – 170 см, нормального телосложения, русые волосы, серо-голубые глаза.
Напомним, сейчас в Новосибирской области ищут 34-летнюю женщину в розовом горнолыжном костюме. Недавно сибиряки сообщили, что видели ее в Бердске.