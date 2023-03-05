«Фура ушла»: под Новосибирском перевернулся КАМАЗ и слетел в кювет

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
На любительской съемке можно увидеть, что перевернутый грузовик лежит на обочине дороге. Рядом с местом происшествия остановились люди и другие машины.
«Фура ушла!», — говорит на видео мужчина.
В комментариях паблика «АСТ-54» один подписчик написал, что минувшим днем уже видел эту перевернутую фуру около одиннадцати вечера.
Информация о погибших и пострадавших не поступала к моменту публикации.
Напомним, что ранее в Алтайском крае погибли два человека в аварии с автобусом, следовавшем из Новосибирска. Также есть пострадавшие.