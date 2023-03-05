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Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

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Updated Сегодня, 09:26

«Фура ушла»: под Новосибирском перевернулся КАМАЗ и слетел в кювет

5 марта 2023, 09:24
Фото: ВК/АСТ-54
Грузовик перевернулся. О пострадавших не сообщается

Фура слетела в кювет на трассе в Новосибирской области

В поселке Коченево грузовик «КАМАЗ» слетел с автотрассы. О данном ДТП сообщил участник группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

На любительской съемке можно увидеть, что перевернутый грузовик лежит на обочине дороге. Рядом с местом происшествия остановились люди и другие машины.

«Фура ушла!», — говорит на видео мужчина.

В комментариях паблика «АСТ-54» один подписчик написал, что минувшим днем уже видел эту перевернутую фуру около одиннадцати вечера.

Информация о погибших и пострадавших не поступала к моменту публикации.

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Напомним, что ранее в Алтайском крае погибли два человека в аварии с автобусом, следовавшем из Новосибирска. Также есть пострадавшие. 

#Эмилия Губарева#ДТП#Город#Транспорт#Новосибирская область
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