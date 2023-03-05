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Posted Сегодня, 04:31

Published Сегодня, 04:31

Modified Сегодня, 04:33

Updated Сегодня, 04:33

Какая будет погода в Новосибирске 8 марта 2023 – изучаем прогноз синоптиков

5 марта 2023, 04:31
Фото: 1MI
В праздник будет прохладно и ветрено

Стал известен прогноз погоды в Новосибирске в праздник 8 Марта

Синоптики опубликовали прогноз погоды в праздничный день 8 Марта в Новосибирске. Изучаем данные погодных сервисов.

Немного пасмурно и прохладно будет на предстоящей рабочей неделе в Новосибирске. Вот о чем говорят сервисы о погоде.  

«Яндекс. Погода» обещает температуру от -2 до +2 ℃, а самым холодным днем станет четверг, 9 марта. В этот день похолодает до -5. А вот 8 марта, дневная температура будет нулевой, при этом ожидается небольшой снег. По ночам будет -2... -7 ℃.

Gismeteo прогнозирует самую теплую погоду. Днем, в среднем, будет -2... +2 ℃. В среду, 8 марта, ожидается сильный снег, а дневная температура будет в районе 0 ℃. Также может выпасть мокрый снег.

«Рамблер. Погода» свидетельствует о пасмурных днях. Температура в течение недели будет колебаться от -2 до 0 ℃. Холоднее всего станет в четверг – до -6 ℃. По ночам -1... -7 ℃, а 8 марта синоптики обещают пасмурную погоду и -2 ℃ днем.

Морозы до -16 ℃ и потепление до +7: прогноз погоды к 8 Марта в Новосибирской области
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#Эмилия Губарева#Погода#Погода на неделю#Праздник#Прогноз#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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