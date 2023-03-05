Стал известен прогноз погоды в Новосибирске в праздник 8 Марта

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
Немного пасмурно и прохладно будет на предстоящей рабочей неделе в Новосибирске. Вот о чем говорят сервисы о погоде.
«Яндекс. Погода» обещает температуру от -2 до +2 ℃, а самым холодным днем станет четверг, 9 марта. В этот день похолодает до -5. А вот 8 марта, дневная температура будет нулевой, при этом ожидается небольшой снег. По ночам будет -2... -7 ℃.
Gismeteo прогнозирует самую теплую погоду. Днем, в среднем, будет -2... +2 ℃. В среду, 8 марта, ожидается сильный снег, а дневная температура будет в районе 0 ℃. Также может выпасть мокрый снег.
«Рамблер. Погода» свидетельствует о пасмурных днях. Температура в течение недели будет колебаться от -2 до 0 ℃. Холоднее всего станет в четверг – до -6 ℃. По ночам -1... -7 ℃, а 8 марта синоптики обещают пасмурную погоду и -2 ℃ днем.