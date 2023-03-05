Стал известен прогноз погоды в Новосибирске в праздник 8 Марта

«Яндекс. Погода» обещает температуру от -2 до +2 ℃, а самым холодным днем станет четверг, 9 марта. В этот день похолодает до -5. А вот 8 марта, дневная температура будет нулевой, при этом ожидается небольшой снег. По ночам будет -2... -7 ℃.