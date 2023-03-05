Казахстан не выдаст: власти страны облегчили условия пребывания для иностранцев

По официальным данным, в 2022 году в страну въехало около 3 млн россиян, передают «Новые известия». Сейчас там проживают около 300 тысяч иностранцев, из которых трудоустроены 30 тысяч, а еще 20 тысяч – учатся. Стоит отметить, что массовая миграция существенно повлияла на цены, аренду и покупку жилья и авиабилетов в Казахстане.