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Published Сегодня, 06:46

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Updated Сегодня, 06:48

Казахстан не выдаст: власти страны облегчили условия пребывания для иностранцев

5 марта 2023, 06:46
Фото: 1MI
Врачи могут получить ВНЖ сроком на 10 лет
Власти Казахстана обнародовали список профессий, обладатели которых смогу получить вид на жительство по облегченной процедуре. Также они объяснили, что не станут высылать людей, которым угрожают репрессии.

Теперь проживающие в Казахстане иностранцы, а именно врачи, инженеры и другие могут получить ВНЖ сроком на 10 лет. Также страна не будет выдавать людей странам, где их ожидают репрессии, сообщают источники из окружения президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева.

Также стало известно, что с 1 марта Казахстан значительно облегчил условия пребывания для некоторых категорий иностранных граждан (сбежавших от частичной мобилизации).

По официальным данным, в 2022 году в страну въехало около 3 млн россиян, передают «Новые известия». Сейчас там проживают около 300 тысяч иностранцев, из которых трудоустроены 30 тысяч, а еще 20 тысяч – учатся. Стоит отметить, что массовая миграция существенно повлияла на цены, аренду и покупку жилья и авиабилетов в Казахстане.

Правила пребывания иностранцев - что изменится для россиян в Казахстане с 27 января
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Также читайте о правилах пребывания россиян в Казахстане: что изменилось с 27 января 2023 года, основания для получения разрешения на временное проживание и как планируют получать РВП приехавшие в Казахстан россияне, в материале Атас.инфо. 

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