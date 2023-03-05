Казахстан не выдаст: власти страны облегчили условия пребывания для иностранцев

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:48
Теперь проживающие в Казахстане иностранцы, а именно врачи, инженеры и другие могут получить ВНЖ сроком на 10 лет. Также страна не будет выдавать людей странам, где их ожидают репрессии, сообщают источники из окружения президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева.
Также стало известно, что с 1 марта Казахстан значительно облегчил условия пребывания для некоторых категорий иностранных граждан (сбежавших от частичной мобилизации).
По официальным данным, в 2022 году в страну въехало около 3 млн россиян, передают «Новые известия». Сейчас там проживают около 300 тысяч иностранцев, из которых трудоустроены 30 тысяч, а еще 20 тысяч – учатся. Стоит отметить, что массовая миграция существенно повлияла на цены, аренду и покупку жилья и авиабилетов в Казахстане.
Также читайте о правилах пребывания россиян в Казахстане: что изменилось с 27 января 2023 года, основания для получения разрешения на временное проживание и как планируют получать РВП приехавшие в Казахстан россияне, в материале Атас.инфо.