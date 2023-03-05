Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
По данным полиции, сначала были задержаны 33-летняя женщина и 36-летние мужчина. Они находились в наркотическом опьянении, вызванным употреблением наркотических средств синтетического происхождения.
Было установлено, что задержанные употребляли наркотики в доме 39-летней жительницы поселка Двуречье. Оказалось, что хозяйка предоставляла свое жилье, чтобы наркоманы и алкоголики употребляли там запрещенные вещества. Делала сибирячка это за вознаграждение.
В итоге подозреваемую в содержании наркопритона задержали. Против нее было возбуждено уголовное дело по факту организации или содержания притонов. Ей грозит до 4 лет лишения свободы. Женщине избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Проводится расследование.