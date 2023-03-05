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Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 05:40

Updated Сегодня, 05:40

Под Новосибирском задержали держательницу наркопритона

5 марта 2023, 05:38
Фото: 1MI
Женщина пускала наркоманов к себе в дом за деньги
В пригороде Новосибирска полицейские задержали женщину, которая содержала наркопритон, подробности сообщили в ГУ МВД по региону.

По данным полиции, сначала были задержаны 33-летняя женщина и 36-летние мужчина. Они находились в наркотическом опьянении, вызванным употреблением наркотических средств синтетического происхождения.

Было установлено, что задержанные употребляли наркотики в доме 39-летней жительницы поселка Двуречье. Оказалось, что хозяйка предоставляла свое жилье, чтобы наркоманы и алкоголики употребляли там запрещенные вещества. Делала сибирячка это за вознаграждение.

В итоге подозреваемую в содержании наркопритона задержали. Против нее было возбуждено уголовное дело по факту организации или содержания притонов. Ей грозит до 4 лет лишения свободы. Женщине избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Проводится расследование.

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#Эмилия Губарева#Наркотики#Наркоманы#Общество#Криминал#Новосибирская область
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