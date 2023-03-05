В итоге подозреваемую в содержании наркопритона задержали. Против нее было возбуждено уголовное дело по факту организации или содержания притонов. Ей грозит до 4 лет лишения свободы. Женщине избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Проводится расследование.