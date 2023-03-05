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Published Сегодня, 03:37

Modified Сегодня, 03:39

Updated Сегодня, 03:39

Названы самые криминальные районы Новосибирска

5 марта 2023, 03:37
Фото: 1MI
В Первомайском районе произошло меньше всего преступлений
Стали известны районы Новосибирска, где происходит больше всего грабежей, сообщают в ГУ МВД региона.

Кировский район занял почетное место в антирейтинге районов с наибольшим числом грабежей в 2022 году. Там произошло 90 подобных преступлений.

Ленинский район оказался на втором месте по количеству грабежей – всего 78. Октябрьский район занял третье место с 58 грабежами, пишет РБК.

Затем идут Дзержинский (57), Заельцовский (50), Калининский (41), Центральный (32), Железнодорожный (29), Советский (28) и Первомайский (22) районы.

В 2022 году в Новосибирске произошло 485 грабежей. Примечательно, но это на 28 меньше, чем в 2021 году.

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#Эмилия Губарева#Грабеж#Общество#Криминал#Город#Новосибирск
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