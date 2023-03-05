Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
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Кировский район занял почетное место в антирейтинге районов с наибольшим числом грабежей в 2022 году. Там произошло 90 подобных преступлений.
Ленинский район оказался на втором месте по количеству грабежей – всего 78. Октябрьский район занял третье место с 58 грабежами, пишет РБК.
Затем идут Дзержинский (57), Заельцовский (50), Калининский (41), Центральный (32), Железнодорожный (29), Советский (28) и Первомайский (22) районы.
В 2022 году в Новосибирске произошло 485 грабежей. Примечательно, но это на 28 меньше, чем в 2021 году.
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