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Posted Сегодня, 04:35

Published Сегодня, 04:35

Modified Сегодня, 04:37

Updated Сегодня, 04:37

Где берут взятки больше всего? Названа самая коррумпированная сфера в Новосибирске

10 февраля 2023, 04:35
Фото: 1MI
В сфере здравоохранения взяток не брали

Названа самая коррумпированная сфера в Новосибирской области

Большего всего коррупционных преступлений было выявлено в правоохранительной сфере, о чем рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

По данным за 2022 год, правоохранительная сфера признана самой коррумпированной по итогам года. Об этом сообщает РБК-Новосибирск, ссылаясь на региональную прокуратуру.

Так, в минувшем году к уголовной ответственности привлекли 10 сотрудников полиции, 3 сотрудника ГУ ФСИН, 2 судебных приставов. Они совершили коррупционные преступления.

В сфере здравоохранения фактов получения взяток выявлено не было. В органах местного самоуправления, среди учителей и в УФНС коррупцию все же зафиксировали.

Всего за год произошло 125 преступлений, связанных со взятками. В 62 случаях взятки брали, а в 15 давали.

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#Деньги#Эмилия Губарева#Взятка#Полиция#Общество#Новосибирская область
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