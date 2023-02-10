Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 04:37
Updated Сегодня, 04:37
По данным за 2022 год, правоохранительная сфера признана самой коррумпированной по итогам года. Об этом сообщает РБК-Новосибирск, ссылаясь на региональную прокуратуру.
Так, в минувшем году к уголовной ответственности привлекли 10 сотрудников полиции, 3 сотрудника ГУ ФСИН, 2 судебных приставов. Они совершили коррупционные преступления.
В сфере здравоохранения фактов получения взяток выявлено не было. В органах местного самоуправления, среди учителей и в УФНС коррупцию все же зафиксировали.
Всего за год произошло 125 преступлений, связанных со взятками. В 62 случаях взятки брали, а в 15 давали.
Напомним, ранее главу Чановского района Виктора Губера обвинили в получении взятки 20 пластиковыми трубами.