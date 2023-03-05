Posted Сегодня, 03:01
Published Сегодня, 03:01
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Updated Сегодня, 03:06
По данным ГУ МЧС по региону, пожарные прибыли на вызов в 20:45. В ТРЦ «Мега» сработала пожарная сигнализация. К этому моменту администрация центра уже эвакуировала из здания около 1000 посетителей.
Оказалось, что в подсобке одного из магазинов произошло короткое замыкание в электрощитке. Пожара не было. После разведки и устранения опасности посетителей запустили в ТРЦ. Вот что рассказали нам свидетели:
«Я была в Меге с мужем и трехлетним ребенком. Приезжаем туда мы редко и тут на тебе…эвакуация. Отдых был испорчен, да какой тут отдых. Муж побежал за вещами, а мы с сыном на улицу. Ребенка на руках тащить было еще то приключение. Все толпились. У людей паника. Мы с малышом замерзли и только потом пришел муж – без курток. В гардеробе не отдали сразу», - рассказала Atas.info жительница Новосибирска Надежда К.
«Все как ошеломленные побежали за куртками. У гардероба было больше народу, чем на улице. Гардеробщики вещи не отдали, огородили решетками и стояли смотрели. Люди бешеные орали верните куртки – им вещь важна больше чем жизнь, никто о холоде и не думал. К ТЦ приехали ну 5 пожарок точно, я видел, но ждать развязки я не стал и ушел. Благо куртку в гардероб никогда не сдаю, был с другом там», - сообщил Atas.info новосибирский студент Игорь.
Из комментариев ВК-группы «АСТ-54» удалось узнать следующее:
«После объявления сообщения об эвакуации гардероб очень плохо работал. Только потом стали раздавать пледы и спасательные фольгированные одеяла. От персонала СТЦ Мега замечена только Халатность. Люди с детьми и сильная паника. В холодное время года никогда не пользуетесь этими гардеробами! А от персонала будет всегда замечена только Халатность»;
«Мы вовремя уехали»;
«А МЕГАВСКОЕ ОПГ тут не причём? Такое чувство что это их рук дело!!».
Напомним, что в этот же день в другом ТЦ прошло задержание участников ЧВК «Редан».