В Новосибирске матери отказали в лечении 4-летнего сына с разбитой головой

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Как рассказала мать четырехлетнего ребенка, малыш упал со стула и разбил голову. Вместе с сыном женщина отправилась в травмпункт по месту жительства, однако в помощи ей отказали.
«Нам отказали в помощи и отправили с ребёнком в травматологию на Трикотажную, 31. Там сказали, что не работают с такой раной, поэтому нас отправили на Вертковского, 3. В этот раз нам сделали снимок, наложили три шва ребёнку и отправили домой», — рассказала в соцсетях подробности женщина.
По итогу, женщина теперь намерена жаловаться и добиваться наказания врачей, которые не дали согласия на лечение ребенка. В комментариях новосибирцы раскритиковали действия растерявшейся матери:
«Скорую нужно было вызывать. В 25 там взрослая, там даже написанно адрес детской травмы и что они не принимают. Смысл туда было ехать?»;
«Нужно было вызвать скорую, либо позвонить и уточнить, где примут»;
«Вызвать надо было скорую,а не ехать с ребёнком в травмпункт ,в котором принимают взрослых, с 18 лет!»;
«Там взрослый травмпункт и они по сути не имеют права вас принимать! Это не их компетенция. Они зашьют, а вы их можете потом засудить (бывало и такое). Потому в целом СПРАВЕДЛИВО они связываться не хотят».