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Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

В Новосибирске матери отказали в лечении 4-летнего сына с разбитой головой

5 марта 2023, 07:24
Фото: 1MI
Оказалось, женщина с ребенком приехала во взрослый травмпункт
Дважды отказали в госпитализации маленького ребенка врачи в Новосибирске – мальчик разбил голову, подробности сообщили в ВК-группе «АСТ-54».

Как рассказала мать четырехлетнего ребенка, малыш упал со стула и разбил голову. Вместе с сыном женщина отправилась в травмпункт по месту жительства, однако в помощи ей отказали.

«Нам отказали в помощи и отправили с ребёнком в травматологию на Трикотажную, 31. Там сказали, что не работают с такой раной, поэтому нас отправили на Вертковского, 3. В этот раз нам сделали снимок, наложили три шва ребёнку и отправили домой», — рассказала в соцсетях подробности женщина.

По итогу, женщина теперь намерена жаловаться и добиваться наказания врачей, которые не дали согласия на лечение ребенка. В комментариях новосибирцы раскритиковали действия растерявшейся матери:

«Скорую нужно было вызывать. В 25 там взрослая, там даже написанно адрес детской травмы и что они не принимают. Смысл туда было ехать?»;
«Нужно было вызвать скорую, либо позвонить и уточнить, где примут»;
«Вызвать надо было скорую,а не ехать с ребёнком в травмпункт ,в котором принимают взрослых, с 18 лет!»;
«Там взрослый травмпункт и они по сути не имеют права вас принимать! Это не их компетенция. Они зашьют, а вы их можете потом засудить (бывало и такое). Потому в целом СПРАВЕДЛИВО они связываться не хотят».

 

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#Эмилия Губарева#Лечение#Дети#Общество#Город#Новосибирск
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