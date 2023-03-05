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Posted Сегодня, 05:03

Published Сегодня, 05:03

Modified Сегодня, 05:05

Updated Сегодня, 05:05

В новосибирских чатах распространяют фейк о «заминированных» купюрах у школ

5 марта 2023, 05:03
Фото: Соцсети
Эту фотографию пересылают друг другу россияне
В Новосибирской области в местных пабликах в соцсетях и в родительских чатах с начала марта появляются сообщения о заминированных денежных купюрах.

Неизвестные якобы разбрасывают купюры номиналом 50 и 100 рублей со взрывным устройством у школ и детских садов. Примечательно, но распространяется одна и та же фотография.

«В родительский чат пришло сообщение о взрывном устройстве, обернутым в деньги. Якобы их оставляют у школ. Однако мы предупредили родителей, что эта информация – недостоверная. Некоторые все же поверили и начали сеять панику», - рассказала Atas.info сибирячка, работающая в одной из новосибирских школ.

Отметим, что информацию о взрывчатке в купюрах распространяют по разным российским городам, в частности Оренбургу, Чите, Калуге и других. Однако данное сообщение – фейк.

Официально в ГУ МВД по Новосибирской области информацию не прокомментировали, но в других городах полиция предупредила не верить сообщениям о подобных ловушках. Также важно с осторожностью и вниманием относится к информации, публикуемой в социальных сетях и распространяемой в мессенджерах.

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Напомним, что ранее в соцсетях появилось сообщение о том, как неизвестная женщина предлагает новосибирцам понюхать духи и те якобы умирают. Сообщение тоже является фейком. 

#Эмилия Губарева#Фейки#Взрыв#Деньги#Дети#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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