В новосибирских чатах распространяют фейк о «заминированных» купюрах у школ

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Неизвестные якобы разбрасывают купюры номиналом 50 и 100 рублей со взрывным устройством у школ и детских садов. Примечательно, но распространяется одна и та же фотография.
«В родительский чат пришло сообщение о взрывном устройстве, обернутым в деньги. Якобы их оставляют у школ. Однако мы предупредили родителей, что эта информация – недостоверная. Некоторые все же поверили и начали сеять панику», - рассказала Atas.info сибирячка, работающая в одной из новосибирских школ.
Отметим, что информацию о взрывчатке в купюрах распространяют по разным российским городам, в частности Оренбургу, Чите, Калуге и других. Однако данное сообщение – фейк.
Официально в ГУ МВД по Новосибирской области информацию не прокомментировали, но в других городах полиция предупредила не верить сообщениям о подобных ловушках. Также важно с осторожностью и вниманием относится к информации, публикуемой в социальных сетях и распространяемой в мессенджерах.
Напомним, что ранее в соцсетях появилось сообщение о том, как неизвестная женщина предлагает новосибирцам понюхать духи и те якобы умирают. Сообщение тоже является фейком.