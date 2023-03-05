В новосибирских чатах распространяют фейк о «заминированных» купюрах у школ

Официально в ГУ МВД по Новосибирской области информацию не прокомментировали, но в других городах полиция предупредила не верить сообщениям о подобных ловушках. Также важно с осторожностью и вниманием относится к информации, публикуемой в социальных сетях и распространяемой в мессенджерах.