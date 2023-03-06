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Posted Сегодня, 09:21

Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

Горбольница в Новосибирске отказалась выдать ребенку-инвалиду справку в санаторий

6 марта 2023, 09:21
Фото: 1MI
Врачи отказали ребенку в получении справки
В Новосибирске больница отказалась давать справку ребенку-инвалиду для путевки на санаторно-курортное лечение, подробности сообщили в прокуратуре региона.

Проверка показала, что ГБУЗ НСО Городская клиническая поликлиника № 20 отказала в предоставлении справки ребенку-инвалиду. Несовершеннолетнему нужен был этот документ для путевки в санаторий.

В мед. учреждении сослались на то, что заболевание ребенка-инвалида не входит в перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения.

Прокуратура внесла представление главному врачу Горбольницы. Справку для получения санаторно-курортного лечения выдали, а права ребенка-инвалида были восстановлены.

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#Эмилия Губарева#Дети#Ребенок-инвалид#Общество#Город#Новосибирск
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