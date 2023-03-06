Горбольница в Новосибирске отказалась выдать ребенку-инвалиду справку в санаторий

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
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Updated Сегодня, 09:23
Проверка показала, что ГБУЗ НСО Городская клиническая поликлиника № 20 отказала в предоставлении справки ребенку-инвалиду. Несовершеннолетнему нужен был этот документ для путевки в санаторий.
В мед. учреждении сослались на то, что заболевание ребенка-инвалида не входит в перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения.
Прокуратура внесла представление главному врачу Горбольницы. Справку для получения санаторно-курортного лечения выдали, а права ребенка-инвалида были восстановлены.
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