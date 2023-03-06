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Published Сегодня, 06:30

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Updated Сегодня, 06:45

Под Новосибирском без почестей похоронили погибшего на СВО ветерана Максима Басова

6 марта 2023, 06:30
Фото: предоставила семья военного Максима Басова
Без почестей похоронили ветерана Чеченской в Новосибирской области
В Новосибирской области без воинских почестей проводили в последний путь бойца ЧВК «Вагнер», ветерана БД из села Нижний Чулым Максима Басова. Он героически погиб в боях под Артемовском в ходе СВО 4 февраля 2023 года.

Как рассказали родные Максима, он служил в отряде спецназа «Ермак». Прошел вторую Чеченскую кампанию, был ветераном боевых действий. На спецоперацию сибиряк отправился в составе ЧВК «Вагнер».

«Брат погиб под артиллерийским обстрелом при выполнении боевой задачи на Артемовском направлении 4 февраля. У него осталась 8-летняя дочь. Он очень любил свою семью, не терпел несправедливости. Но она произошла на его похоронах – церемонию организовали мы сами, но как положено с ветеранами, с отданием воинских почестей с ним не простились», - рассказала Atas.info сестра погибшего на СВО бойца Юлия.

В администрации Нижнечулымского сельсовета семье Максима Басова объяснили, что организацией похорон бойца из «Вагнера» государство не занимается. Со своей стороны они могут помочь лишь в создании условий для захоронения.

«Наш земляк уехал на СВО с ЧВК, как наемник. Все вопросы по организации – не к нам, а к военкомату. Мы только смогли помочь тем, чем можем: очистили трактором заснеженную дорогу к кладбищу, подготовили площадку для прощания. Купили венок на его могилу», - пояснил глава сельсовета Александр Саликов.

По словам родных военного, ветерана Чеченской войны, им пришлось принимать десятки людей, пришедших на траурную церемонию, в маленькой квартире. Ведь им даже не выделили зал для прощания в ДК.

«Было очень много людей и было не удобно. Приехала вся деревня, ветераны чеченской войны, оказывали поддержку моральную. Но из военкомата нас никто не посетил. Там только обещали, что переговорят с местной администрацией, чтобы нам помогли с похоронами. И дело то не в деньгах, из «Вагнера» нам уже привезли документы на компенсацию, а в том, что с почестями не простились с ветераном, как это положено в России по закону. Люди нас спрашивали, почему с Максимом так обошлись…», - посетовала Юлия.

Напомним, 5 марта в Барабинске Новосибирской области также простились с двумя погибшими на СВО бойцами из ЧВК «Вагнер».

В Барабинском районе под Новосибирском 5 марта простятся с двумя бойцами ЧВК «Вагнер»
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#Алина Шефер#Общество#Участник СВО#Погиб#Новосибирск#Новосибирская область
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