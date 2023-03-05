В Барабинском районе под Новосибирском 5 марта простятся с двумя бойцами ЧВК «Вагнер»

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
По данным районной администрации, в воскресенье, 5 марта похоронят двух жителей Барабинского района – Игоря Табана и Алексея Васильева. Мужчины погибли во время спецоперации.
Погибшие были бойцами ЧВК «Вагнер». Ранее они находились в исправительных учреждениях.
Игорь Табан родился в 1990 году. Окончил СПТУ-82. Его родители умерли. У Игоря остались три брата и сестра. Погиб мужчина 30 января 2023 года в СВО.
Алексей Васильев родился в 1986 году. У бойца остались мать и брат. Погиб мужчина 24 января 2023 года в спецоперации.
Прощание с погибшими военными пройдет 5 марта в ДК «Модерн».
Напомним, что ранее в НСО прошли похороны погибших в зоне СВО Андрея Сараева и Леонида Глинского.