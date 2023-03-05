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Published Сегодня, 03:24

Modified Сегодня, 03:26

Updated Сегодня, 03:26

В Барабинском районе под Новосибирском 5 марта простятся с двумя бойцами ЧВК «Вагнер»

5 марта 2023, 03:24
Фото: 1MI
Мужчины погибли в конце января этого года
В Новосибирской области 5 марта простятся с двумя погибшими на СВО военными – Игорем Табаном и Алексеем Васильевым, сообщается на сайте администрации Барабинского района.

По данным районной администрации, в воскресенье, 5 марта похоронят двух жителей Барабинского района – Игоря Табана и Алексея Васильева. Мужчины погибли во время спецоперации.

Погибшие были бойцами ЧВК «Вагнер». Ранее они находились в исправительных учреждениях.

Игорь Табан родился в 1990 году. Окончил СПТУ-82. Его родители умерли. У Игоря остались три брата и сестра. Погиб мужчина 30 января 2023 года в СВО.

Алексей Васильев родился в 1986 году. У бойца остались мать и брат. Погиб мужчина 24 января 2023 года в спецоперации.

Прощание с погибшими военными пройдет 5 марта в ДК «Модерн».

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Напомним, что ранее в НСО прошли похороны погибших в зоне СВО Андрея Сараева и Леонида Глинского. 

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#Эмилия Губарева#Погиб#Участник СВО#Зона СВО#Спецоперация#Общество#Новосибирская область
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