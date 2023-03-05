В Новосибирской области простились с двумя погибшими на СВО военнослужащими

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По информации администрации, церемонии прощания с погибшими в специальной военной операции состоялись в Ордынском районе 4 марта.
Военнослужащего Андрея Сараева похоронили в деревне Малоирменка. Мужчина погиб 6 февраля 2023 года. Сержанту было 34 года.
Рядового Леонида Глинского похоронили в деревне Верх-Чик. Он погиб 13 февраля 2023 года. Военному было 24 года.
Известно, что оба погибших отправились на СВО 25 сентября 2022 года.
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