Управление МСЧ по Новосибирской области выпустило штормовое предупреждение: в ночь на 7 марта ожидается шквальный ветер, скорость которого будет достигать 20 м/с. В чрезвычайном ведомстве предупреждают о возможных обрывах линий электропередач, ветер может ломать деревья и срывать кровли с домов.