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Posted Сегодня, 12:31

Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

В Новосибирске МЧС объявило штормовое предупреждение на 7 марта

6 марта 2023, 12:31
Фото: atas.info
Новосибирцев просят не находиться вблизи деревьев

Штомовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Новосибирске 7 марта

В Новосибирске и области ожидается сильный ветер, на дорогах гололедица

Управление МСЧ по Новосибирской области выпустило штормовое предупреждение: в ночь на 7 марта ожидается шквальный ветер, скорость которого будет достигать 20 м/с. В чрезвычайном ведомстве предупреждают о возможных обрывах линий электропередач, ветер может ломать деревья и срывать кровли с домов.

Кроме того, на дорогах региона ожидается сильная гололедица. Автолюбителей просят по возможности максимально сократить поездки. Пешеходов так же призывают быть максимально осторожными: в таких условиях тормозной путь автомобиля значительно увеличивается.

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#МЧС#Предупреждение#Непогода#Погода#Новосибирск#Новосибирская область
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