Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Управление МСЧ по Новосибирской области выпустило штормовое предупреждение: в ночь на 7 марта ожидается шквальный ветер, скорость которого будет достигать 20 м/с. В чрезвычайном ведомстве предупреждают о возможных обрывах линий электропередач, ветер может ломать деревья и срывать кровли с домов.
Кроме того, на дорогах региона ожидается сильная гололедица. Автолюбителей просят по возможности максимально сократить поездки. Пешеходов так же призывают быть максимально осторожными: в таких условиях тормозной путь автомобиля значительно увеличивается.