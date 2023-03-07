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Published Сегодня, 05:19

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Updated Сегодня, 05:23

В Новосибирске выбросили кошку с 11 этажа дома на Пархоменко

7 марта 2023, 05:19
Фото: 1MI
Кошка погибла после падения с 11 этажа - ее выбросили хозяева
Неизвестные скинули кошку из окна 11 этажа дома на Пархоменко, 25/1 в Новосибирске. Об этом сообщили в Telegram-канале «Любить Новосибирск».

По словам очевидцев, питомица приземлилась на стекло автомобиля. Ее пытались спасти, но не смогли. По дороге к ветеринару кошка скончалась.

Неравнодушные сибиряки уже написали заявление в полицию по факту жестокого обращения с животными. Жители дома даже предоставили записи с камер видеонаблюдения правоохранителям.

В Новосибирске под горячую руку людей иногда попадают не только кошки, но и собаки. Ранее агрессивный мужчина выбросил с 17 этажа здания таксу соседки, а потом еще и добил пинками.

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Напомним, 1 марта в России отмечали День кошек. Редакция Atas.info собрала фото самых дорогих кошек в Новосибирске – по мнению их хозяев.

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#Алина Шефер#Происшествия#Кошка#Погиб#Новосибирск#Новосибирская область
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