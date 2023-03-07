В Новосибирске выбросили кошку с 11 этажа дома на Пархоменко

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
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Updated Сегодня, 05:23
По словам очевидцев, питомица приземлилась на стекло автомобиля. Ее пытались спасти, но не смогли. По дороге к ветеринару кошка скончалась.
Неравнодушные сибиряки уже написали заявление в полицию по факту жестокого обращения с животными. Жители дома даже предоставили записи с камер видеонаблюдения правоохранителям.
В Новосибирске под горячую руку людей иногда попадают не только кошки, но и собаки. Ранее агрессивный мужчина выбросил с 17 этажа здания таксу соседки, а потом еще и добил пинками.
Напомним, 1 марта в России отмечали День кошек. Редакция Atas.info собрала фото самых дорогих кошек в Новосибирске – по мнению их хозяев.