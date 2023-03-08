Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Авиакомпания S7 анонсировала дату традиционной весенней распродажи билетов. Она пройдет 21 марта, но в закрытом формате, только для держателей кобрендинговыхх банковских карт. Такая практика характерна для последних нескольких лет. Обычно после завершения закрытой распродажи скидки на перелеты в течение одного-двух дней становятся доступны всем желающим. Однако в этот раз перевозчик пока хранит молчание относительно масштабной скидочной кампании.
Авиакомпании S7 регулярно оказывается в центре скандалов, связанных с так называемым овербукингом, когда на рейс продают больше билетов, чем вместимость салона лайнера, в надежде, что часть пассажиров не сможет по тем или иным причинам явиться на регистрацию.
Так, 17 ноября прошлого года десять человек с билетами на руках не смогли улететь из Новосибирска в Самарканд из-за того, что на борту не было свободных мест.
А 13 декабря авиакомпания оставила пассажиров рейса Новосибирск-Наманган на сутки без еды. После того, как вылет отложили почти на 24 часа, представители перевозчики не предложили людям ни воды, ни пищи, ни размещения в гостинице, как этого требует законодательство.