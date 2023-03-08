Авиакомпания S7 анонсировала дату традиционной весенней распродажи билетов. Она пройдет 21 марта, но в закрытом формате, только для держателей кобрендинговыхх банковских карт. Такая практика характерна для последних нескольких лет. Обычно после завершения закрытой распродажи скидки на перелеты в течение одного-двух дней становятся доступны всем желающим. Однако в этот раз перевозчик пока хранит молчание относительно масштабной скидочной кампании.