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Published Сегодня, 07:11

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Updated Сегодня, 07:13

Авиакомпания S7 объявила дату весенней распродажи в 2023 году

8 марта 2023, 07:11
Фото: 1MI
Воспользоваться скидками на билеты смогут не все

Первая распродажа авиабилетов S7 весной-2023 в Новосибирске: дата и условия

Дату начала весенней распродажи билетов назвали в авиакомпании S7. Сначала скидками на перелеты сможет воспользоваться только ограниченное число пассажиров

Авиакомпания S7 анонсировала дату традиционной весенней распродажи билетов. Она пройдет 21 марта, но в закрытом формате, только для держателей кобрендинговыхх банковских карт. Такая практика характерна для последних нескольких лет. Обычно после завершения закрытой распродажи скидки на перелеты в течение одного-двух дней становятся доступны всем желающим. Однако в этот раз перевозчик пока хранит молчание относительно масштабной скидочной кампании.

Авиакомпании S7 регулярно оказывается в центре скандалов, связанных с так называемым овербукингом, когда на рейс продают больше билетов, чем вместимость салона лайнера, в надежде, что часть пассажиров не сможет по тем или иным причинам явиться на регистрацию.

Так, 17 ноября прошлого года десять человек с билетами на руках не смогли улететь из Новосибирска в Самарканд из-за того, что на борту не было свободных мест.

А 13 декабря авиакомпания оставила пассажиров рейса Новосибирск-Наманган на сутки без еды. После того, как вылет отложили почти на 24 часа, представители перевозчики не предложили людям ни воды, ни пищи, ни размещения в гостинице, как этого требует законодательство.

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#S7#Распродажа#Билеты#Транспорт#Новосибирск
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