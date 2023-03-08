Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
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Updated Сегодня, 03:38
По данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии, в ночь на четверг, 9 марта, в Новосибирской области похолодает до – 11…16 градусов, в отдельных районах температура может упасть до 21 градуса ниже нуля.
Днем 9 марта температура ожидается в районе 3-8 градусов ниже нулевой отметки, возможен небольшой снег, местами метели. Будет дуть юго-западный ветер, достигающий в порывах скорости 15 м/с.
На ближайших выходных, 11 и 12 марта, в регион вернется тепло. Дневная температура будет колебаться в районе +2..4 градуса.
Ранее мы рассказывали о том, какая погода ждет новосибирцев в марте.