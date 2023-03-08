atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:36

Published Сегодня, 03:36

Modified Сегодня, 03:38

Updated Сегодня, 03:38

Мартовское тепло сменится 20-градусным похолоданием в Новосибирской области

8 марта 2023, 03:36
Фото: atas.info
Резкое походание вновь сменится оттепелью

До 20 градусов мороза похолодает в Новосибирской области 9 марта

9 марта регион накроет волна холода. Ночью в некоторых районах области столбик термометра опустится ниже отметки 20 градусов мороза

По данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии, в ночь на четверг, 9 марта, в Новосибирской области похолодает до – 11…16 градусов, в отдельных районах температура может упасть до 21 градуса ниже нуля.

Днем 9 марта температура ожидается в районе 3-8 градусов ниже нулевой отметки, возможен небольшой снег, местами метели. Будет дуть юго-западный ветер, достигающий в порывах скорости 15 м/с.

На ближайших выходных, 11 и 12 марта, в регион вернется тепло. Дневная температура будет колебаться в районе +2..4 градуса.

Ранее мы рассказывали о том, какая погода ждет новосибирцев в марте.

 

Читайте также:
Из-за метели в Новосибирской области ограничено движение автобусовДожди, метели и холод ожидаются в Новосибирске в марте 2023Резкие скачки от плюса до минуса: какая погода ждет новосибирцев в марте 2023 года
#Прогноз#Похолодание#Погода#Новосибирская область
Подпишитесь
Дорогая, с 8 марта! Сколько женщины вкладывают в подготовку к 8 марта
Вчера, 02:12
«Дура, в голове утопия»: новосибирцы раскритиковали уехавшую на СВО мать троих детей
Вчера, 04:57
Огромная сосна возрастом 320 лет будет представлять Новосибирск на конкурсе
6 марта 14:49
Под Новосибирском без почестей похоронили погибшего на СВО ветерана Максима Басова
6 марта 06:30
Клинику лечившего рак руками врача Раевского закрыли после проверок СК в Новосибирске
Вчера, 02:28
Дом известного фермера Пяткова сгорел под Новосибирском. Он остался в трико и босиком
Вчера, 07:43