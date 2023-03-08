Это четвертая игра в серии и к ней "Сибирь" подходит в статусе аутсайдера. Выиграв первый матч серии на G-Drive арене в Омске, "злые снеговики" уступили во второй игре. Проиграла "Сибирь" и первый домашний матч. Таким образом, сейчас счет в серии составляет 2:1 в пользу "Авангарда". Напомним, серия игр "на вылет" проходит до 4 побед одной из команд.