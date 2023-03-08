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"Сибирь - Авангард" плей-офф КХЛ 8 марта 2023: во сколько смотреть прямую трансляцию

8 марта 2023, 03:50
Фото: Аккаунт ХК "Сибирь" в ВК
Пока счет в серии составляет 2:1 в пользу омичей

Когда начнется и где смотреть трансляцию матча "Сибирь" - "Авангард" 8 марта 2023

8 марта хоккейный клуб "Сибирь" принимает на своем льду омский "Авангард" в рамках игр серии плей-офф. Рассказываем, когда начнется матч и где смотреть трансляцию

Вторая домашняя игра "Сибири" с "Авангардом" в рамках серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги начнется в среду, 8 марта, в 17:30 по местному времени. Вход на ледовую арену "Сибирь" будет открыт с 15:30. Прямую трансляцию матча можно будет смотреть на телеканале ОТС и КХЛ ТВ.

Это четвертая игра в серии и к ней "Сибирь" подходит в статусе аутсайдера. Выиграв первый матч серии на G-Drive арене в Омске, "злые снеговики" уступили во второй игре. Проиграла "Сибирь" и первый домашний матч. Таким образом, сейчас счет в серии составляет 2:1 в пользу "Авангарда". Напомним, серия игр "на вылет" проходит до 4 побед одной из команд.

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