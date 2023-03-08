Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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Updated Сегодня, 03:52
Вторая домашняя игра "Сибири" с "Авангардом" в рамках серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги начнется в среду, 8 марта, в 17:30 по местному времени. Вход на ледовую арену "Сибирь" будет открыт с 15:30. Прямую трансляцию матча можно будет смотреть на телеканале ОТС и КХЛ ТВ.
Это четвертая игра в серии и к ней "Сибирь" подходит в статусе аутсайдера. Выиграв первый матч серии на G-Drive арене в Омске, "злые снеговики" уступили во второй игре. Проиграла "Сибирь" и первый домашний матч. Таким образом, сейчас счет в серии составляет 2:1 в пользу "Авангарда". Напомним, серия игр "на вылет" проходит до 4 побед одной из команд.