«По поводу цены — профессиональные средства с среднем стоят от 2 тысяч рублей и выше. Чаще всего я предлагаю похожие по составу средства разных ценовых категорий, чтобы пациент мог выбрать что-то для себя. Кроме того, я рекомендую средства из отдельных линеек, которые продаются в аптеках и в магазинах, в том числе, „Летуаль“ и „Золотое яблоко“. Там тоже встречаются средства с хорошим составом, которые дают результат» — прокомментировала Наталья Капотова вопрос цены профессиональной косметики.