Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Такие аргументы приводят косметологи, предлагая к своим услугам косметику. С одной стороны, человек в белом халате, врач, вызывает доверие. С другой стороны, если бы врач в поликлинике прямо в кабинете начал предлагать единственно возможный вариант лекарства в 3-4 раза дороже аптечного, к нему сразу возникли бы вопросы.
Действительно ли составы настолько отличаются, что может быть разница в цене в 3-4 раза? Когда косметолог говорит, что невозможно подобрать качественный крем даже среди дорогих марок в магазинах «Летуаль», «Золотое яблоко» — это действительно так? Эти вопросы корреспондент Атас.Инфо задал врачу косметологу Наталье Капотовой. И выяснились интересные подробности.
«Действительно, профессиональная косметика отличается от средств масс-маркет по составу. В профессиональных средствах больше активных компонентов и меньше вредных веществ. Также в них всегда есть „система доставки“ — для проникновения активных компонентов сквозь защитные слои кожи. Поэтому от профессиональных средств эффект часто более выраженный, чем даже от дорогих средств масс-маркет».
«По поводу цены — профессиональные средства с среднем стоят от 2 тысяч рублей и выше. Чаще всего я предлагаю похожие по составу средства разных ценовых категорий, чтобы пациент мог выбрать что-то для себя. Кроме того, я рекомендую средства из отдельных линеек, которые продаются в аптеках и в магазинах, в том числе, „Летуаль“ и „Золотое яблоко“. Там тоже встречаются средства с хорошим составом, которые дают результат» — прокомментировала Наталья Капотова вопрос цены профессиональной косметики.
«Всегда можно попросить косметолога порекомендовать более бюджетный вариант. Грамотный косметолог знаком с косметической химией и умеет читать составы. Ему не составит труда подобрать альтернативные средства, в линейках масс-маркет и в более бюджетных линейках профессиональной косметики есть средства, которые подойдут для решение тех или иных задач. Да, профессиональная косметика может решать эти задачи быстрее или лучше, но близкие по составу бюджетные средства можно подобрать», — посоветовала напоследок Наталья Капотова.
И, конечно, совершенно неэтично критиковать состояние кожи пациентки с целью предложить крем в качестве решения проблемы. Тут все так же, как с врачебной этикой, главный принцип «не навреди». В первую очередь, работа косметолога - решение проблем с кожей у клиенток, именно эта задача должна решаться, а не задача продать дорогой крем. Поэтому грамотный косметолог всегда откликнется на просьбу подобрать более бюджетное средство с похожим действием, а если это по каким-то причинам невозможно, аргументировано объяснит почему.
Подготовка к 8 марта оказалась недешевым удовольствием даже без учета услуг косметолога и профессиональной косметики.