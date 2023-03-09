Московская сеть дискаунтеров «Чижик» захватывает Новосибирск

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
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Updated Сегодня, 09:46
«Выход сети в Новосибирск намечен на осень. До конца года запланировано открытие не менее десяти жестких дискаунтеров», - рассказали изданию «Коммерсант-Сибирь» в пресс-службе холдинга.
Первый магазин дискаунтерской сети «Чижик» был открыт в Москве осенью 2020 года. В 2021 году сообщалось о распространении сети в российских регионах после создания не менее 45 дискаунтеров в столице и Подмосковье. Акцент в «Чижике» сделан на собственные торговые марки, доля которых составляет не менее 60%.
Стоит отметить, что в Новосибирске уже два года действует дискаунтерская сеть томской компании «Лама», перекупившая право аренды у местного холдинга «Сибирский гигант», владевшего брендами «Горожанка», «Мегас» и «Гигант». Одновременно с этим после начала специальной военной операции на Украине в новосибирских торговых центрах на неопределенный срок закрылось свыше 80 торговых точек.
Напомним, что в Новосибирске продолжают расти цены на продукты. В частности, огурцы для горожан за год подорожали в полтора раза.