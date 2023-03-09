Московская сеть дискаунтеров «Чижик» захватывает Новосибирск

Первый магазин дискаунтерской сети «Чижик» был открыт в Москве осенью 2020 года. В 2021 году сообщалось о распространении сети в российских регионах после создания не менее 45 дискаунтеров в столице и Подмосковье. Акцент в «Чижике» сделан на собственные торговые марки, доля которых составляет не менее 60%.