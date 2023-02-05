Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
В новосибирском торговом центре "Аура" на месте магазина испанской марки Massimo Dutti будет открыт проект Store by Lukse от собственников элитного одноименного универсама в Новосибирске. Об этом извещает баннер, которым затянут вход в помещение торговой точки.
Lukse — крупный магазин дорогой одежды, расположенный на улице Серебренниковской в центре Новосибирска. К его открытию причастен известный бизнесмен Тимуром Саттаров, напоминает НГС.
Ранее мы рассказывали о том, что в "Ауре" заработал отдел, торгующий джинсами Levi's и Mustang.