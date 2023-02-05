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Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

В Новосибирске ТЦ "Аура" заменит Massimo Dutti на магазин от Lukse

5 февраля 2023, 06:30
Фото: vk.com/aura_shopping
За последний год из новосибирских ТРЦ ушли десятки западных брендов

Местный универсам придет на смену Massimo Dutti в Новосибирске

Владельцы "Ауры" вместо ушедшего с рынка испанского бренда откроют проект новосибирского универсама

В новосибирском торговом центре "Аура" на месте магазина испанской марки Massimo Dutti будет открыт проект Store by Lukse от собственников элитного одноименного универсама в Новосибирске. Об этом извещает баннер, которым затянут вход в помещение торговой точки.

Lukse — крупный магазин дорогой одежды, расположенный на улице Серебренниковской в центре Новосибирска. К его открытию причастен известный бизнесмен Тимуром Саттаров, напоминает НГС.

Ранее мы рассказывали о том, что в "Ауре" заработал отдел, торгующий джинсами Levi's и Mustang.

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#Бренды#ТРЦ Аура#Импортозамещение#Бизнес#Новосибирск
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