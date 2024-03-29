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ТРЦ Аура

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2024
Коммунальный ад возле ТЦ «Аура»: из-за коммунальной аварии дороги затопило водой
Трубу прорвало на улице Лескова, в районе крупного торгового центра «Аура». Вода затопила дороги, а асфальт начал проседать.
29 марта, 01:44
В новосибирских ТРЦ отказались усилить охрану после теракта в Crocus City Hall
23 марта, 11:45
Подростки устроили массовую драку в торговом центре — бойня попала на видео
Толпа подростков устроила драку в ТРЦ «Аура» в Новосибирске. Произошедшее засняли на видео очевидцы.
22 марта, 02:28
В мэрии Новосибирска отвергают участие застройщика в ускорении сноса гаражей у «Ауры»
2 февраля, 05:30
2023
В Новосибирске ТЦ "Аура" заменит Massimo Dutti на магазин от Lukse
5 февраля 2023, 06:30

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