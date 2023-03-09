«Золотые» огурцы и лук: что подорожало в Новосибирской области с начала года

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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«Средняя продовольственная инфляция за неделю составила 8,76%», - следует из данных статистического ведомства.
Однако, как сообщают «Новые Известия», одновременно фиксируется рост цен сразу по 35 продовольственным позициям. В частности, килограмм репчатого лука за год взлетела сразу на 54,28% и составила 48,6 рубля. Резкое подорожание продукта многие связывают с необходимостью его импорта из стран Центральной Азии и плохими погодными условиями, возникшими у местных производителей из-за заморозков.
Также, несмотря на небольшое снижение стоимости на 7,57%, не думают дешеветь огурцы. Любителям данного овоща придется выложить за килограмм 285,6 рубля (для сравнения, в 2022 году килограмм огурцов стоил 199,9 рубля). Рост цен в полтора раза может быть связан с необходимостью импортозамещения голландских семян и возросшими расходами на электроэнергию.
Кроме того, за год подорожал маргарин (+ 34,5%), печенье(+29,7), поваренная соль (+22,6), рис (+ 22,2) и консервы для детского питания (+18,3). Самым дешевым продуктом оказалась белокочанная капуста, цена которой снизилась на 58,7%.
Напомним, что средняя стоимость продуктов для салата оливье для новосибирцев составила от 604 до 729 рублей с учетом праздничных акций и скидок. Цена одного из ингредиентов новогоднего угощения — лук - равнялась 20 рублям за килограмм. При этом в начале января аналитики Новосибирскстата отметили замедление годовой инфляции до 10,4%.