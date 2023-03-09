«Золотые» огурцы и лук: что подорожало в Новосибирской области с начала года

Также, несмотря на небольшое снижение стоимости на 7,57%, не думают дешеветь огурцы. Любителям данного овоща придется выложить за килограмм 285,6 рубля (для сравнения, в 2022 году килограмм огурцов стоил 199,9 рубля). Рост цен в полтора раза может быть связан с необходимостью импортозамещения голландских семян и возросшими расходами на электроэнергию.