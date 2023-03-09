Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
Медик посоветовала всегда кипятить воду в чайнике перед употреблением. Это позволит не подхватить кишечные инфекции. Кипячение никак не отразится на вкус воды.
Также врач рассказала, что талая вода или вода из горного источника может быть заразной, пишет НГС. Если вы набрали ее, то жидкость также важно прокипятить.
При кипячении в чайнике образуется накипь. Это карбонат кальция. Он не опасен для человека.
Если же нет возможности кипятить воду дома, то лучше покупать бутилированную воду. При этом врач уверена, что повторное кипячение не ухудшает свойства воды.
Напомним, что ранее клинику доктора Раевского, в которой лечил онкологию нетрадиционным методом, закрыли в Новосибирске.