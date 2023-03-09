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Posted Сегодня, 04:13

Published Сегодня, 04:13

Modified Сегодня, 05:34

Updated Сегодня, 05:34

Можно ли кипятить воду несколько раз, рассказали врачи из Новосибирска

9 марта 2023, 04:13
Фото: 1MI
Воду кипятить нужно всегда
Микробы убиваются при кипячении воды, сообщила кандидат медицинских наук, медицинский эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Медик посоветовала всегда кипятить воду в чайнике перед употреблением. Это позволит не подхватить кишечные инфекции. Кипячение никак не отразится на вкус воды.

Также врач рассказала, что талая вода или вода из горного источника может быть заразной, пишет НГС. Если вы набрали ее, то жидкость также важно прокипятить.

При кипячении в чайнике образуется накипь. Это карбонат кальция. Он не опасен для человека.

Если же нет возможности кипятить воду дома, то лучше покупать бутилированную воду. При этом врач уверена, что повторное кипячение не ухудшает свойства воды.

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Напомним, что ранее клинику доктора Раевского, в которой лечил онкологию нетрадиционным методом, закрыли в Новосибирске.

#Эмилия Губарева#Вода#Горячая вода#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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