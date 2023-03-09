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Published Сегодня, 04:20

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Updated Сегодня, 04:23

Оплату за вывоз мусора на сайте МУП САХ подключат через 2 недели, а срок до 10 марта

9 марта 2023, 04:20
Фото: atas.info
Автотранспорт МУП "Спецавтохозяйство" в Новосибирске

Кому в марте платить за вывоз мусора в Новосибирске вместо ООО "Экология-Новосибирск"

В Новосибирской области сменился регоператор по вывозу мусора — с 11 февраля им стал МУП «САХ». Новосибирцы получили в марте две квитанции на оплату — до 10 февраля от «Экология-Новосибирск» с 11 февраля от МУП «Спецавтохозяйство». С оплатой второй квитанции у читателей Атас.Инфо возникли сложности

Оплатить вывоз мусора напрямую через сайт мупсах.рф пока не получится - в личный кабинет на сайте можно зайти, но прием платежей через сайт будет подключен в течение двух недель. 

"У тех, кто оплачивает через системы платежей "Платосфера" и "Квартплата+" никаких проблем с оплатой квитанции от МУП "САХ" возникнуть не должно. Лицевой счет сменится автоматически. Если был настроен автоплатеж в Сбербанке, после оплаты последней квитанции за 10 дней февраля от "Экология-Новосибирск", нужно этот автоплатеж отключить и подключить новый с реквизитами МУП "САХ". Сделать это нужно после того, как все оплаты в компанию "Экология-Новосибирск" закрыты. Реквизиты для оплаты новому регоператору подтягиваются по адресу, лицевой счет можно узнать на сайте МУП "САХ", - объяснила специалист по связям с общественностью МУП "САХ" Светлана Петкун.

Тем, что всегда оплачивал услуги по вывозу мусора в личном кабинете на сайте ООО "Экология-Новосибирск", можно зайти в личный кабинет на сайте МУП "САХ", но возможность оплаты будет подключена позднее.

Две платёжки за мусор придут новосибирцам в марте
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Как мы уже писали, в марте новосибирцы получили две квитанции для оплаты услуг по вывозу мусора - до 10 февраля от ООО "Экология-Новосибирск" и с 11 по 28 февраля от МУП "Спецавтохозяйство". Тариф за вывоз мусора на территории Новосибирской области остался прежним - 79,09 рублей с человека в месяц.

#Мусор#Платежи#Коммунальные службы#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#ЖКХ#Тарифы
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