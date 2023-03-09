Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
Оплатить вывоз мусора напрямую через сайт мупсах.рф пока не получится - в личный кабинет на сайте можно зайти, но прием платежей через сайт будет подключен в течение двух недель.
"У тех, кто оплачивает через системы платежей "Платосфера" и "Квартплата+" никаких проблем с оплатой квитанции от МУП "САХ" возникнуть не должно. Лицевой счет сменится автоматически. Если был настроен автоплатеж в Сбербанке, после оплаты последней квитанции за 10 дней февраля от "Экология-Новосибирск", нужно этот автоплатеж отключить и подключить новый с реквизитами МУП "САХ". Сделать это нужно после того, как все оплаты в компанию "Экология-Новосибирск" закрыты. Реквизиты для оплаты новому регоператору подтягиваются по адресу, лицевой счет можно узнать на сайте МУП "САХ", - объяснила специалист по связям с общественностью МУП "САХ" Светлана Петкун.
Тем, что всегда оплачивал услуги по вывозу мусора в личном кабинете на сайте ООО "Экология-Новосибирск", можно зайти в личный кабинет на сайте МУП "САХ", но возможность оплаты будет подключена позднее.
Как мы уже писали, в марте новосибирцы получили две квитанции для оплаты услуг по вывозу мусора - до 10 февраля от ООО "Экология-Новосибирск" и с 11 по 28 февраля от МУП "Спецавтохозяйство". Тариф за вывоз мусора на территории Новосибирской области остался прежним - 79,09 рублей с человека в месяц.