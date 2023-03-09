"У тех, кто оплачивает через системы платежей "Платосфера" и "Квартплата+" никаких проблем с оплатой квитанции от МУП "САХ" возникнуть не должно. Лицевой счет сменится автоматически. Если был настроен автоплатеж в Сбербанке, после оплаты последней квитанции за 10 дней февраля от "Экология-Новосибирск", нужно этот автоплатеж отключить и подключить новый с реквизитами МУП "САХ". Сделать это нужно после того, как все оплаты в компанию "Экология-Новосибирск" закрыты. Реквизиты для оплаты новому регоператору подтягиваются по адресу, лицевой счет можно узнать на сайте МУП "САХ", - объяснила специалист по связям с общественностью МУП "САХ" Светлана Петкун.