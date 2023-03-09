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Published Сегодня, 01:39

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Updated Сегодня, 01:41

Пинал машину, пугал жильцов: в Новосибирске задержали странного мужчину с пистолетом

9 марта 2023, 01:39
Фото: 1MI
Мужчина с оружием напугал сибиряков

Полицейские в Новосибирске задержали мужчину с пистолетом

В конце февраля в Новосибирске был замечен мужчина с пистолетом, который после ссоры начал пинать чужой автомобиль, чем закончилась данная история, рассказали в ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел 25 февраля на проспекте Дзержинского. Жители дома № 34/2 напугались мужчину с оружием. На место вызвали полицейских.

Выяснилось, что новосибирец поругался с мужем своей родственницы. После конфликта он бродил по двору с оружием и пинал автомобиль врага.

Правоохранители нашли при сибиряке пневматический пистолет – без баллона и пуль. Оружие не подлежит изъятию, так как не требует постановки на учет. В итоге с мужчиной провели профилактическую беседу и отпустили из отдела.  

Начал стрелять: в Новосибирске на Большевичке произошли разборки с пистолетом
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Напомним, что в конце февраля на Большевистской улице прошли разборки с пистолетом. 

#Эмилия Губарева#Оружие#Пистолет#Полиция#Общество#Город#Новосибирск
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