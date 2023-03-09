Пинал машину, пугал жильцов: в Новосибирске задержали странного мужчину с пистолетом

Posted Сегодня, 01:39
Published Сегодня, 01:39
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Инцидент произошел 25 февраля на проспекте Дзержинского. Жители дома № 34/2 напугались мужчину с оружием. На место вызвали полицейских.
Выяснилось, что новосибирец поругался с мужем своей родственницы. После конфликта он бродил по двору с оружием и пинал автомобиль врага.
Правоохранители нашли при сибиряке пневматический пистолет – без баллона и пуль. Оружие не подлежит изъятию, так как не требует постановки на учет. В итоге с мужчиной провели профилактическую беседу и отпустили из отдела.
Напомним, что в конце февраля на Большевистской улице прошли разборки с пистолетом.