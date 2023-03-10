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Posted Сегодня, 03:57

Published Сегодня, 03:57

Modified Сегодня, 03:59

Updated Сегодня, 03:59

Молодой новосибирец сбежал в Казахстан от мобилизации и стал диджеем

10 марта 2023, 03:57
Фото: 1MI
Молодой парень-диджей пользуется спросом в соседней стране
Житель Новосибирска переехал в Казахстан после объявления в стране частичной мобилизации. Там он построил карьеру за короткий срок.

По словам Маркуса (такой псевдоним выбрал сибиряк), он покинул Россию после начала частичной мобилизации в стране осенью. Некоторые его знакомые поступили таким же образом.

Несмотря на переезд из Новосибирска, работал мужчина в новосибирской компании на удаленке. Молодой человек считает, что «мобилизация помогла ему отправиться в творческий путь», пишет НГС.

Опыт диджейства у сибиряка уже был, но именно в Казахстане его выступления участились. В Астане Маркус открыл с друзьями предприятие, которое организует вечеринки.

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Напомним, что ранее в Новосибирской области искали беглого мобилизованного. Мужчина сбежал с территории учебного пункта НВВКУ еще осенью. 

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