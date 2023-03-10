Молодой новосибирец сбежал в Казахстан от мобилизации и стал диджеем

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
Modified Сегодня, 03:59
Updated Сегодня, 03:59
По словам Маркуса (такой псевдоним выбрал сибиряк), он покинул Россию после начала частичной мобилизации в стране осенью. Некоторые его знакомые поступили таким же образом.
Несмотря на переезд из Новосибирска, работал мужчина в новосибирской компании на удаленке. Молодой человек считает, что «мобилизация помогла ему отправиться в творческий путь», пишет НГС.
Опыт диджейства у сибиряка уже был, но именно в Казахстане его выступления участились. В Астане Маркус открыл с друзьями предприятие, которое организует вечеринки.
Напомним, что ранее в Новосибирской области искали беглого мобилизованного. Мужчина сбежал с территории учебного пункта НВВКУ еще осенью.