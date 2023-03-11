Магазин «Дом ткани» в Новосибирске продают за 45 миллионов

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
«Благодаря высокому пешеходному и автомобильному трафику и уникальному расположению объекта его можно использования под любой вид деятельности», - указано в объявлении.
Также владелец объявления отмечает нахождение рядом с торговым помещением таких объектов социальной инфраструктуры как аптеки и банки и наличие удобной зоны парковки. При этом потенциальному владельцу бизнеса придется иметь дело с наличием большого количества нереализованного товара на 30 миллионов рублей. Причина продажи популярного в городе магазина неизвестна.
Напомним, что осенью в Новосибирске запустят сеть жестких дискаунтеров «Чижик». В ней будет делаться упор на наличие собственных торговых марок.