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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Магазин «Дом ткани» в Новосибирске продают за 45 миллионов

11 марта 2023, 13:01
Фото: pxhere.com
В Новосибирске продают популярный магазин
В Новосибирске выставили на продажу популярный магазин «Дом ткани». Начальная цена объекта недвижимости составляет 44,9 миллиона рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито».
«Благодаря высокому пешеходному и автомобильному трафику и уникальному расположению объекта его можно использования под любой вид деятельности», - указано в объявлении.

 

Также владелец объявления отмечает нахождение рядом с торговым помещением таких объектов социальной инфраструктуры как аптеки и банки и наличие удобной зоны парковки. При этом потенциальному владельцу бизнеса придется иметь дело с наличием большого количества нереализованного товара на 30 миллионов рублей. Причина продажи популярного в городе магазина неизвестна.

 

Напомним, что осенью в Новосибирске запустят сеть жестких дискаунтеров «Чижик». В ней будет делаться упор на наличие собственных торговых марок.

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#Александр Ляхов#Недвижимость#Бизнес#Новосибирск#Продажа#Торговля
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