«Кайф. Стою с 6:30 утра»: Новосибирск сковали дикие 8-балльные пробки утром 13 марта

На левобережье труднее всего проехать по Ватутина, Станиславского и Котовского. Автомобильные пробки образовались на Троллейной, Титова, Немировича-Данченко. Также водители стоят на Советском шоссе, Блюхера и проспекте Карла Маркса. Не менее свободно на площади Труда, Широкой, Станционной. Возник дорожный затор на Октябрьском мосту, а именно в сторону правого берега.