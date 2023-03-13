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«Кайф. Стою с 6:30 утра»: Новосибирск сковали дикие 8-балльные пробки утром 13 марта

13 марта 2023, 01:44
Фото: 1MI
Рассказываем, где возникли дорожные заторы

Пробки в 8 баллов образовались в Новосибирске утром 13 марта

В первый рабочий день недели, 13 марта, на дорогах Новосибирска образовались 8-балльные пробки, о чем свидетельствует сервис 2ГИС.

На правобережье труднее всего автомобилистам проехать по Большевистской улице в сторону Речного вокзала, а также по улицам Восход, Никитина и Кирова. Пробки есть на Красном проспекте и проспекте Дзержинского. Заторы возникли на Дуси Ковальчук и Фрунзе.

На левобережье труднее всего проехать по Ватутина, Станиславского и Котовского. Автомобильные пробки образовались на Троллейной, Титова, Немировича-Данченко. Также водители стоят на Советском шоссе, Блюхера и проспекте Карла Маркса. Не менее свободно на площади Труда, Широкой, Станционной. Возник дорожный затор на Октябрьском мосту, а именно в сторону правого берега.

Ситуация на дорогах оценивается в 8 баллов. Новосибирцы оставляют в сервисе комментарии:

«Пора метро сюда ставить»;
«Кайф. Стою с 6:30 утра»;
«Вся пробка из-за безопасных и качественных дорог».
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Напомним, что ранее мэр Анатолий Локоть нашел виновных в разрушении Димитровского моста. 

#Эмилия Губарева#Пробки#Дороги#Транспорт#Город#Новосибирск
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