«Кайф. Стою с 6:30 утра»: Новосибирск сковали дикие 8-балльные пробки утром 13 марта

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На правобережье труднее всего автомобилистам проехать по Большевистской улице в сторону Речного вокзала, а также по улицам Восход, Никитина и Кирова. Пробки есть на Красном проспекте и проспекте Дзержинского. Заторы возникли на Дуси Ковальчук и Фрунзе.
На левобережье труднее всего проехать по Ватутина, Станиславского и Котовского. Автомобильные пробки образовались на Троллейной, Титова, Немировича-Данченко. Также водители стоят на Советском шоссе, Блюхера и проспекте Карла Маркса. Не менее свободно на площади Труда, Широкой, Станционной. Возник дорожный затор на Октябрьском мосту, а именно в сторону правого берега.
Ситуация на дорогах оценивается в 8 баллов. Новосибирцы оставляют в сервисе комментарии:
«Пора метро сюда ставить»;
«Кайф. Стою с 6:30 утра»;
«Вся пробка из-за безопасных и качественных дорог».
Напомним, что ранее мэр Анатолий Локоть нашел виновных в разрушении Димитровского моста.