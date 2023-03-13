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Posted Сегодня, 06:04

Published Сегодня, 06:04

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Updated Сегодня, 06:17

Мать с грудничком на руках умоляла пожарных о спасении с 5-го этажа в Новосибирске

13 марта 2023, 06:04
Фото: 1MI
Ребенок в больнице с отравлением

Младенец отравился угарным газом во время пожара в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска спасатели помогли выбраться из горящего дома женщине с младенцем, подробности рассказали в ГУ МЧС региона.

Инцидент произошел в воскресенье, 12 марта в доме на улице Титова. Спасателям поступил вызов о возгорании в многоэтажном доме.

Самостоятельно из подъезда эвакуировались 30 человек. На 5-м этаже осталась женщина с новорожденным ребенком. Она вышла на балкон. Пожарные вывели мать с младенцем из горящего дома, а затем передали их врачам.

«Пожарным-газодымозащитникам удалось проникнуть в горящую квартиру быстрее, они надели на пострадавших спасательные устройства, укутали в теплые вещи и вывели их на свежий воздух по незадымляемым лестничным клеткам, где уже и передали медикам для осмотра», — поделился подробностями спасения начальник караула пожарно-спасательной части №6 МЧС Вячеслав Путин.

В итоге ребенка госпитализировали в больницу. У него нашли признаки отравления угарным газом. В настоящий момент о его состоянии здоровья ничего неизвестно. Пожар потушили за 9 минут. Предварительно причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Стала известна причина гибели двух детей на пожаре в поселке под Новосибирском
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Напомним, что ранее в поселке под Новосибирском погибли двое детей. Они были без присмотра и играли с огнем. 

#Эмилия Губарева#Пожар#Дети#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск
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