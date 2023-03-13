Днем 11 марта в поселке Пролетарский Ордынского района вспыхнула квартира в доме на два хозяина. Во время пожара погибли 8-летняя девочка и 3-летний мальчик. Известно, что дети были без присмотра – мать, по неподтвержденной информации, была на работе.