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Published Сегодня, 03:39
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Днем 11 марта в поселке Пролетарский Ордынского района вспыхнула квартира в доме на два хозяина. Во время пожара погибли 8-летняя девочка и 3-летний мальчик. Известно, что дети были без присмотра – мать, по неподтвержденной информации, была на работе.
«В Ордынском районе погибшие дети находились дома одни. Предположительная причина пожара – шалость с огнем», - сказал глава ведомства МЧС НСО.
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о гибели двух детей в Новосибирской области. Отметим, что мать детей узнала о пожаре в доме и прибежала спасать своих детей. Женщина выбивала окна руками, но помочь несовершеннолетним ей не удалось. С погибшими ребятишками простятся 13 марта.