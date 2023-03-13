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Published Сегодня, 03:39

Modified Сегодня, 05:49

Updated Сегодня, 05:49

Стала известна причина гибели двух детей на пожаре в поселке под Новосибирском

13 марта 2023, 03:39
Фото: Прокуратура НСО
Дети были одни

«Шалость с огнем» стала причиной гибели двух детей на пожаре в Ордынском районе - МЧС

Названа возможная причина гибели двух детей при пожаре в Новосибирской области, о чем сообщил начальник ГУ МЧС НСО Виктор Орлов на оперативном совещании в правительстве региона 13 марта.

Днем 11 марта в поселке Пролетарский Ордынского района вспыхнула квартира в доме на два хозяина. Во время пожара погибли 8-летняя девочка и 3-летний мальчик. Известно, что дети были без присмотра – мать, по неподтвержденной информации, была на работе.

«В Ордынском районе погибшие дети находились дома одни. Предположительная причина пожара – шалость с огнем», - сказал глава ведомства МЧС НСО.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о гибели двух детей в Новосибирской области. Отметим, что мать детей узнала о пожаре в доме и прибежала спасать своих детей. Женщина выбивала окна руками, но помочь несовершеннолетним ей не удалось. С погибшими ребятишками простятся 13 марта.

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#Эмилия Губарева#Пожар#Дети#Погиб#Общество#Происшествия#Новосибирская область
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