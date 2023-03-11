В Ордынском районе на пожаре погибли два маленьких ребенка

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
«Прокуратурой Ордынского района организовано проведение проверки по факту пожара в частном жилом доме. Для координации действий на место происшествия выехал заместитель районного прокурора Евгений Вайдуров», - указано в телеграм-канале надзорного ведомства.
В рамках проверки будет выяснено, в каких условиях проживали погибшие дети и осуществлялись ли должным образом пожарный надзор и система профилактики возгораний. Также сотрудники прокуратуры возьмут на контроль своевременное оказание поддержки пострадавшим.
Также стало известно о возбуждении уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности Ордынским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области. По данным следственных органов, произошло возгорание жилого помещения в двухквартирном доме. Восьмилетняя девочка и трехлетний мальчик могли быть оставлены без присмотра.
Напомним, что прокуратурой Заельцовского района уже проводится проверка по факту обрушения потолка в аварийном доме по улице Калинина. Проживающая в пострадавшей квартире ветеран труда Эва Рыбалко и её родственники до этого заявили о давней проблеме с течью и нежелании местного ЖЭУ ее решать.