В Ордынском районе на пожаре погибли два маленьких ребенка

Напомним, что прокуратурой Заельцовского района уже проводится проверка по факту обрушения потолка в аварийном доме по улице Калинина. Проживающая в пострадавшей квартире ветеран труда Эва Рыбалко и её родственники до этого заявили о давней проблеме с течью и нежелании местного ЖЭУ ее решать.