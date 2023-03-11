atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:00

Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

В Ордынском районе на пожаре погибли два маленьких ребенка

11 марта 2023, 11:00
Фото: Прокуратура Новосибирской области / Телеграм-канал прокуратуры Новосибирской области
На пожаре в Ордынском районе погибли дети
В частном жилом доме на территории Ордынского района произошел пожар. Печальным итогом стала гибель двух маленьких детей в возрасте трех и восьми лет. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

«Прокуратурой Ордынского района организовано проведение проверки по факту пожара в частном жилом доме. Для координации действий на место происшествия выехал заместитель районного прокурора Евгений Вайдуров», - указано в телеграм-канале надзорного ведомства.

 

В рамках проверки будет выяснено, в каких условиях проживали погибшие дети и осуществлялись ли должным образом пожарный надзор и система профилактики возгораний. Также сотрудники прокуратуры возьмут на контроль своевременное оказание поддержки пострадавшим.

 

Также стало известно о возбуждении уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности Ордынским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области. По данным следственных органов, произошло возгорание жилого помещения в двухквартирном доме. Восьмилетняя девочка и трехлетний мальчик могли быть оставлены без присмотра.

 

 

Напомним, что прокуратурой Заельцовского района уже проводится проверка по факту обрушения потолка в аварийном доме по улице Калинина. Проживающая в пострадавшей квартире ветеран труда Эва Рыбалко и её родственники до этого заявили о давней проблеме с течью и нежелании местного ЖЭУ ее решать.

Легендарный стоквартирный дом разрушается: люди просят помочь прокуратуру
Узнать подробнее
Мать спала, а няня делала маникюр: их осудят за гибель детей на пожаре в Новосибирске
Узнать подробнее
#Александр Ляхов#Дети#Пожар#Гибель#Прокуратура#Проверка#Происшествия#Новосибирская область
Подпишитесь
Житель Тбилиси рассказал, грозит ли россиянам опасность на фоне протестов
9 марта 11:10
Хакеры взломали сайт городского Совета Новосибирска
Вчера, 05:11
Три способа узнать свой новый лицевой счёт для оплаты вывоза мусора в Новосибирске
9 марта 10:02
В Новосибирске назвали дату весеннего призыва в 2023 году
Вчера, 06:45
Карта заводов и промплощадок Новосибирска, где может появиться жилье и бизнес-центры
9 марта 08:13
Молодой новосибирец сбежал в Казахстан от мобилизации и стал диджеем
Вчера, 03:57