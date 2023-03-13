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Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:21

Updated Сегодня, 11:21

Мобилизованные в зону СВО и их семьи получат неограниченные кредитные каникулы

13 марта 2023, 11:18
Фото: 1MI
Мобилизованные в зону СВО получат льготы по кредитам
Призванные в зону СВО на Украине имеют право на неограниченные по времени кредитные каникулы. Платежи по всем кредитам приостанавливаются на весь период участия заемщика в боевых действиях плюс тридцать дней после его завершения. В Новосибирской области льготы мобилизованным действуют с осени 2022.

Как сообщает zrtk.ru, благодаря данной льготе заемщик, призванный в рамках частичной мобилизации, и его родственники имеют право на временное приостановление платежей по кредитным займам. Военнослужащий может получить отсрочку по всем кредитам и займам, имевшим место до мобилизации или начала специальной военной операции. При этом сумма может быть любой, а количество займов – неограниченным.

Срок, на который даются кредитные каникулы, вычисляется следующим образом. В него входят период службы по контракту или мобилизации, а также период нахождения заемщика в зоне специальной военной операции. Ко всем этим срокам по их истечению обязательно добавляется тридцать дней.  Кроме того, кредитные каникулы продляются на период лечения бойца в госпитале или период признания безвестно отсутствующим.

В случае получения заемщиком первой группы инвалидности или гибели кредит признается погашенным полностью.

Если заемщик не смог предоставить все документы вовремя, банк или микрофинансовая организация могут самостоятельно запросить их в Федеральной налоговой службе, которая получает нужные данные от Министерства обороны. Родственникам необходимо предоставить копию военного билета с указанием части, либо справку о нахождении в зоне специальной военной операции.

Стоит отметить, что в Новосибирской области с осени прошлого года действуют льготы для мобилизованных и членов их семей. Решением губернатора Андрея Травникова призванным по частичной мобилизации были произведены разовые выплаты в размере 100 тысяч рублей. Родственники бойцов имеют право на пятидесятипроцентную компенсацию расходов на ЖКХ, бесплатное школьное питание и полную компенсацию расходов на детский сад. А также помощь с зачислением в дошкольные учреждения.

Льготы и выплаты новосибирцам, мобилизованным на Украину
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#Александр Ляхов#Спецоперация#Частичная мобилизация в России#Зона СВО#Льготы#Кредиты#Новосибирская область#Андрей Травников#Участник СВО
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