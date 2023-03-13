Мобилизованные в зону СВО и их семьи получат неограниченные кредитные каникулы

Стоит отметить, что в Новосибирской области с осени прошлого года действуют льготы для мобилизованных и членов их семей. Решением губернатора Андрея Травникова призванным по частичной мобилизации были произведены разовые выплаты в размере 100 тысяч рублей. Родственники бойцов имеют право на пятидесятипроцентную компенсацию расходов на ЖКХ, бесплатное школьное питание и полную компенсацию расходов на детский сад. А также помощь с зачислением в дошкольные учреждения.