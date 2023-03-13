Мобилизованные в зону СВО и их семьи получат неограниченные кредитные каникулы

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Как сообщает zrtk.ru, благодаря данной льготе заемщик, призванный в рамках частичной мобилизации, и его родственники имеют право на временное приостановление платежей по кредитным займам. Военнослужащий может получить отсрочку по всем кредитам и займам, имевшим место до мобилизации или начала специальной военной операции. При этом сумма может быть любой, а количество займов – неограниченным.
Срок, на который даются кредитные каникулы, вычисляется следующим образом. В него входят период службы по контракту или мобилизации, а также период нахождения заемщика в зоне специальной военной операции. Ко всем этим срокам по их истечению обязательно добавляется тридцать дней. Кроме того, кредитные каникулы продляются на период лечения бойца в госпитале или период признания безвестно отсутствующим.
В случае получения заемщиком первой группы инвалидности или гибели кредит признается погашенным полностью.
Если заемщик не смог предоставить все документы вовремя, банк или микрофинансовая организация могут самостоятельно запросить их в Федеральной налоговой службе, которая получает нужные данные от Министерства обороны. Родственникам необходимо предоставить копию военного билета с указанием части, либо справку о нахождении в зоне специальной военной операции.
Стоит отметить, что в Новосибирской области с осени прошлого года действуют льготы для мобилизованных и членов их семей. Решением губернатора Андрея Травникова призванным по частичной мобилизации были произведены разовые выплаты в размере 100 тысяч рублей. Родственники бойцов имеют право на пятидесятипроцентную компенсацию расходов на ЖКХ, бесплатное школьное питание и полную компенсацию расходов на детский сад. А также помощь с зачислением в дошкольные учреждения.