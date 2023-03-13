По данным специалистов в области астрономии, День равноденствия по всей России наступит 21 марта в 4:24 по новосибирскому времени. Это означает, что зима займет особое положение к Солнцу и его лучи начнут отвесно падать на экватор. Тогда центр звезды пересечет небесный экватор и перейдёт в северное небесное полушарие.