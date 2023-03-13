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Posted Сегодня, 09:57

Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

Названа дата астрономической весны в Новосибирске в 2023 году

13 марта 2023, 09:57
Фото: Павел Мирошников
Световой день увеличится
Астрономы рассказали, когда наступит астрономическая весна или по-другому День равноденствия в 2023 году в Новосибирске. До этого явления осталась ровно неделя.

По данным специалистов в области астрономии, День равноденствия по всей России наступит 21 марта в 4:24 по новосибирскому времени. Это означает, что зима займет особое положение к Солнцу и его лучи начнут отвесно падать на экватор. Тогда центр звезды пересечет небесный экватор и перейдёт в северное небесное полушарие.

Высота Солнца на небесной сфере и световой день начнут увеличиваться. Так, в марте день увеличится на 2 часа 22 минуты. Ближе к концу первого месяца весны, продолжительность светового дня составит 13 часов 7 минут.

По традиции, в день астрономической весны празднуют Новый год в Таджикистане, Кыргызстане, Узбекистане, Афганистане и Иране.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Весна#Общество#Город#Экология#Эмилия Губарева
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