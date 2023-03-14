Николай Алексеенко, тренер по легкой атлетике из города Куйбышева перед Новым годом купил пять билетов для своей семьи. Мужчина тренирует детей в местной спортивной школе. Ранее Николай никогда не покупал билеты, но решил поучаствовать в тираже «Мечталлион».