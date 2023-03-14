Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Николай Алексеенко, тренер по легкой атлетике из города Куйбышева перед Новым годом купил пять билетов для своей семьи. Мужчина тренирует детей в местной спортивной школе. Ранее Николай никогда не покупал билеты, но решил поучаствовать в тираже «Мечталлион».
«1 января сидели всей семьей, зачеркивали числа и выигрыш, как мы посчитали, составил 100 рублей, но, как оказалось, мы пропустили две цифры», — отметил сибиряк.
На следующий день билет проверил сын Николая. Выяснилось, что семья мужчины выиграла миллион рублей. На что они потратят деньги, пока неизвестно.
Напомним, что ранее школьница выиграла в автомате телефон, однако коробка оказалось пустой. Тогда в соцсетях разгорелся громкий скандал. Спустя время, девочка все же получила заветный приз.