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Published Сегодня, 09:09

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

Миллион рублей выиграл в лотерее тренер по атлетике из Новосибирской области

14 марта 2023, 09:09
Фото: Национальная лотерея
Семья мужчины получила миллион рублей
Сибиряк из Новосибирской области неожиданно выиграл миллион рублей в лотерее – он купил 5 билетов и один оказался «счастливым».

Николай Алексеенко, тренер по легкой атлетике из города Куйбышева перед Новым годом купил пять билетов для своей семьи. Мужчина тренирует детей в местной спортивной школе. Ранее Николай никогда не покупал билеты, но решил поучаствовать в тираже «Мечталлион».

«1 января сидели всей семьей, зачеркивали числа и выигрыш, как мы посчитали, составил 100 рублей, но, как оказалось, мы пропустили две цифры», — отметил сибиряк.

На следующий день билет проверил сын Николая. Выяснилось, что семья мужчины выиграла миллион рублей. На что они потратят деньги, пока неизвестно.

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Напомним, что ранее школьница выиграла в автомате телефон, однако коробка оказалось пустой. Тогда в соцсетях разгорелся громкий скандал. Спустя время, девочка все же получила заветный приз. 

#Эмилия Губарева#Лотерея#Деньги#Общество#Город#Новосибирская область
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