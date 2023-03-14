«Шум был в голове»: возлюбленная новосибирского пенсионера выкинула его на улицу

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Как сообщает precedent.tv, пожилой мужчина плохо понимает произошедшее и не может даже назвать свой точный возраст. «У меня в голове какой-то шум был. Не понимаю, как мог сам отдать квартиру», - рассказал пенсионер.
Сейчас старик проживает на маленьком диванчике в квартире своего младшего брата, который ухаживает за ним. По мнению Сергея Мерзлякова, все началось со знакомства в церкви с некой Надеждой Тунековой. К ней Василий Лаврентьевич привязался после смерти жены, однако после начала отношений у престарелого новосибирца начали пропадать деньги и образовалась задолженность за квартиру.
После ссоры пожилую пару начал мирить некий Алексей Пешков, который приходится женщине племянником, либо внуком. В отделении Сбербанка сотрудники показали близким Василия Мерзлякова видеозапись, на которой женщина отдает пенсионные накопления старика именно ему. Неравнодушные к судьбе пенсионера уверяют, что молодой человек и заполучил жилье. Версию подтверждает исчезновение Надежды Тунековой из жизни любимого и ее нежелание идти на контакт с прессой.
Сейчас близкие и соседи Василия Мерзлякова намерены оспорить возможный договор дарения недвижимости, поскольку пенсионер не отдавал отчета в своих действиях. Ситуация находится на контроле у юриста. Стоит отметить, что в полиции пока отказали в возбуждении уголовного дела, поскольку новый владелец заявил о намерении пожилого мужчины продать жилье.
Напомним, что недавно в Новосибирске задержали пожилого мужчину, подозреваемого в убийстве соседки. По версии следствия, пенсионер убил ненавидимую им женщину и поджег квартиру.