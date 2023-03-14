«Шум был в голове»: возлюбленная новосибирского пенсионера выкинула его на улицу

Сейчас старик проживает на маленьком диванчике в квартире своего младшего брата, который ухаживает за ним. По мнению Сергея Мерзлякова, все началось со знакомства в церкви с некой Надеждой Тунековой. К ней Василий Лаврентьевич привязался после смерти жены, однако после начала отношений у престарелого новосибирца начали пропадать деньги и образовалась задолженность за квартиру.