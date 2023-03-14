Новосибирец убил ненавистную соседку и поджег ее квартиру

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
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Updated Сегодня, 08:25
«12 марта 2023 года в одной из квартир жилого дома в Советском районе города Новосибирска в ходе тушения пожара было обнаружено тело 86-летней хозяйки с признаками насильственной смерти.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)», - сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе следствия было установлено, что подозреваемый пришел в соседке вечером 11 марта. Поскольку женщина была ему давно неприятна, мужчина нанес ей множество ударов по телу и голове, а потом пошел к себе домой спать. Утром он обнаружил, что пожилая женщина мертва, облил квартиру керосином и поджег ее. Позже 69-летний мужчина был задержан полицией, сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.
Напомним, что в этот же день сотрудниками правоохранительных органов был задержан подозреваемый в жестоком убийстве пожилой женщины. По версии следствия, парень решил найти ценности в доме бывшей учительницы, но из-за неожиданного обнаружения решил зарезать пенсионерку. Стоит отметить, что достойный продолжатель дела Родиона Раскольникова уже имеет судимость.