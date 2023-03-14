Новосибирец убил ненавистную соседку и поджег ее квартиру

В ходе следствия было установлено, что подозреваемый пришел в соседке вечером 11 марта. Поскольку женщина была ему давно неприятна, мужчина нанес ей множество ударов по телу и голове, а потом пошел к себе домой спать. Утром он обнаружил, что пожилая женщина мертва, облил квартиру керосином и поджег ее. Позже 69-летний мужчина был задержан полицией, сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.