89-летний пенсионер выпал из окна пятиэтажки в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Трагедия произошла в 10 часов утра в доме по улице Сибиряков-Гвардейцев. Из окна пятиэтажного дома выпал пожилой 89-летний мужчина.
По словам представителя ТСЖ дома, погибший был всегда активным человеком, но последнее время его мучало заболевание.
Еще днем назад пенсионер передавал показания счетчиков. В квартире он жил один. Сегодня он разбился насмерть, передает НГС.
СК региона проводит проверку по факту обнаружения тела в Кировском районе. Следователи осматривают место происшествия.
Напомним, что ранее на Бали умерла молодая сибирячка, которая попала в ДТП и разбила голову.