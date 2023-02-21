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Posted Сегодня, 06:57

Published Сегодня, 06:57

Modified Сегодня, 07:48

Updated Сегодня, 07:48

89-летний пенсионер выпал из окна пятиэтажки в Новосибирске

21 февраля 2023, 06:57
Фото: 1MI
Мужчина погиб
Во вторник, 21 февраля погиб пенсионер – он выпал из окна в Новосибирске, сообщают очевидцы.

Трагедия произошла в 10 часов утра в доме по улице Сибиряков-Гвардейцев. Из окна пятиэтажного дома выпал пожилой 89-летний мужчина.

По словам представителя ТСЖ дома, погибший был всегда активным человеком, но последнее время его мучало заболевание.

Еще днем назад пенсионер передавал показания счетчиков. В квартире он жил один. Сегодня он разбился насмерть, передает НГС.

СК региона проводит проверку по факту обнаружения тела в Кировском районе. Следователи осматривают место происшествия.

Напомним, что ранее на Бали умерла молодая сибирячка, которая попала в ДТП и разбила голову. 

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#Эмилия Губарева#Погиб#Дом#Происшествия#Общество#Город#Новосибирск#Пенсионер
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