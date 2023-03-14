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Posted Сегодня, 03:03

Published Сегодня, 03:03

Modified Сегодня, 03:07

Updated Сегодня, 03:07

Закрыли проезд по улице Бурденко в Новосибирске – причина и сроки

14 марта 2023, 03:03
Фото: 1MI
На улице проводят ремонт теплотрассы

В Новосибирске на неделю закрыли проезд по Бурденко из-за аварии на теплотрассе

Движение автомобилей частично ограничили по улице Бурденко, так как там проводится ремонт теплотрассы, сообщают в мэрии.

В Кировском районе Новосибирска закрыли проезд по улице Бурденко. Речь идет об участке от дома № 35 до № 53. Ограничения продлятся до 22 марта 2023 года.

Движение машин ограничили из-за аварийного ремонта на теплотрассе. Как отметили в муниципалитете, водителям нужно быть более внимательными, а также руководствоваться дорожными знаками и информационными щитами, соблюдая ПДД.

Напомним, что ранее с 13 марта по Октябрьскому мосту ограничили скорость движение до 50 км/ч.

Мэр Локоть поручил сделать ямочный в Новосибирске к майским праздникам
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Ранее мэр поручил в короткие сроки начать делать ямочный ремонт в Новосибирске, в особенности на Димитровском мосту и Большевистской. 

#Эмилия Губарева#Ограничения#Проезд#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#Теплотрасса
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