В Новосибирске на неделю закрыли проезд по Бурденко из-за аварии на теплотрассе

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:07
Updated Сегодня, 03:07
В Кировском районе Новосибирска закрыли проезд по улице Бурденко. Речь идет об участке от дома № 35 до № 53. Ограничения продлятся до 22 марта 2023 года.
Движение машин ограничили из-за аварийного ремонта на теплотрассе. Как отметили в муниципалитете, водителям нужно быть более внимательными, а также руководствоваться дорожными знаками и информационными щитами, соблюдая ПДД.
Напомним, что ранее с 13 марта по Октябрьскому мосту ограничили скорость движение до 50 км/ч.
Ранее мэр поручил в короткие сроки начать делать ямочный ремонт в Новосибирске, в особенности на Димитровском мосту и Большевистской.